Lecce, Jennifer Pagliara muore a 15 anni per una febbre improvvisa: choc a Squinzano

Jennifer Pagliara è deceduta all'ospedale di Lecce dove era ricoverata per un'improvvisa febbre alta

Febbre improvvisa e poi il coma: muore a 15 anni

Una tragedia inspiegabile ha colpito Squinzano, in provincia di Lecce. Jennifer Pagliara, una ragazza di 15 anni in perfetta salute, è morta giovedì 19 giugno nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era stata ricoverata appena due giorni prima per una febbre alta e improvvisa.

Un malore in casa e il ricovero d’urgenza

Martedì mattina Jennifer Pagliara si era svegliata normalmente, aveva fatto colazione, ma poco dopo aveva cominciato ad accusare spossatezza e febbre molto alta, che ha rapidamente toccato i 41 gradi. La madre ha chiamato il 118: l’ambulanza ha trasportato d’urgenza la ragazza al pronto soccorso, dove è entrata in coma poche ore dopo.

Diagnosi di polmonite, ma restano molti dubbi

I medici hanno riscontrato una forma di polmonite bilaterale e, secondo le prime indiscrezioni, la ragazza potrebbe aver sviluppato una Cid (Coagulazione Intravascolare Disseminata), complicanza potenzialmente fatale che impedisce al sangue di coagulare correttamente. Tuttavia, non vi è ancora una diagnosi definitiva. Si ipotizzano anche infezioni virali o una reazione a una puntura d’insetto.

Il dolore di una comunità intera

Jennifer frequentava il primo anno dell’Istituto Alberghiero di Brindisi e sognava di diventare chef. Viveva con i genitori e tre fratelli. La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Squinzano. Il sindaco Mario Pede ha espresso cordoglio ufficiale, dichiarando lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Disposta l’autopsia: si indaga

La Procura di Lecce potrebbe aprire un’inchiesta. Intanto è stata già disposta un’autopsia interna da parte della ASL per accertare le cause del decesso. La famiglia, assistita dagli avvocati Andrea Capone e Luana Malatesta, chiede chiarezza su quanto accaduto: “Jennifer era sana, non possiamo accettare che sia morta così, in meno di 48 ore.”

Una morte che lascia senza parole

Parole di dolore sono arrivate anche dal cappellano dell’ospedale, don Gianni Mattia: “Una tragedia senza spiegazioni. Una madre accarezzava il volto di sua figlia ormai priva di vita. È un dolore che travolge.” Il preside dell’Alberghiero ha annunciato che verrà conferito un diploma ad honorem alla giovane Jennifer.

“Con la dolcezza con cui ha riempito le nostre vite, ci ha lasciato un caro ricordo nel cuore alla tenera età di 15 anni” – si legge sul manifesto che annuncia la ferale notizia con Squinzano che in queste ore si stringe attorno a una famiglia squarciata dal dolore per l’improvvisa scomparsa. Inconsolabili mamma Chiara, papà Andrea, i fratelli Alessandra, Francesco e Michael e la nonna Rosaria.