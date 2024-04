Si allontana dal ristorante per fumare una sigaretta e scompare a Ginosa: l’appello a Chi l’ha visto

A Ginosa, in provincia di Taranto, sono in corso le ricerche di una 39enne, Ramona Zinta, di cui si sono perse le tracce. Lo comunica il sindaco Vito Parisi.

Ramona Zinta era al secondo giorno di lavoro in un ristorante di Ginosa

A quanto si apprende, martedì 2 aprile la donna stava facendo un giorno di prova come cameriera nella pizzeria La Pescarella da dove poi si è allontanata. Un appello è stato lanciato durante la trasmissione Chi l’ha visto dal figlio, Markus, e da un’amica. L’ultimo avvistamento risale alle 20:00 quando è stata vista all’ingresso del paese. “Sono andato al ristorante per portarle il cellulare che aveva dimenticato a casa ma quando sono arrivato mi hanno detto che era sparita da un’ora. Mi aveva anche lavato la camicia”.

Il titolare del locale ha riferito che è uscita per fumare una sigaretta con il grembiule da lavoro e da quel momento non si è vista più. Anche il figlio avrebbe dovuto iniziare a lavorare al ristorante dove Zinta prestava servizio da due giorni. Markus ha presentato subito denuncia. La 39enne, dopo qualche ora dalla sua scomparsa, sarebbe stata ripresa in un video dalle telecamere di videosorveglianza in una zona non distante dalla pizzeria: nelle immagini apparirebbe un po’ confusa.

Una persona ha incrociato la 39enne all’ingresso del paese. “Era in stato confusionale, mi ha detto che stava cercando il cellulare”. Zinta avrebbe anche alzato il giubbino per coprirsi il volto. Nelle ricerche sono impiegati i cani molecolari che al momento non si sono allontanati dalla zona della scomparsa. “Ho convocato in Comune il tavolo di coordinamento tecnico con carabinieri, polizia locale e associazioni di protezione civile per concordare ogni attività utile alla ricerca di Ramona Zinta, scomparsa intorno alle 19:00 del 2 aprile. Le ricerche sono in corso” – spiega Parisi.

“La donna – aggiunge – si è allontanata a piedi dalla pizzeria La Pescarella’, in contrada Pescarella. Aveva indosso una camicia di colore bianco, pantalone e giubbotto di colore scuro. Da allora, non si hanno più sue notizie”. Ramona Zinta ha 39 anni, originaria della Lettonia, domiciliata a Ginosa – prosegue – corporatura normale, altezza 1,65 mt, capelli castani, occhi verdi, carnagione chiara. Chiunque l’abbia vista, può contattare il 112″.