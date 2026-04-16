Napoli, cassette di sicurezza svuotate al Credit Agricole: ‘Hanno portato via una vita’

Le cassette scassinate dai malviventi nella banca a Napoli

Cosa è stato trovato nel caveau dopo la rapina, proprietari delle cassette in fila fino a tardi

In fila davanti alla banca fino a tarda sera per comprendere se i loro beni sono stati portati via o meno dai delinquenti. Non solo una rapina, ma un colpo che entra nella sfera più intima delle vittime. Dopo l’assalto alla filiale del Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, al quartiere Arenella di Napoli, emergono immagini e testimonianze che raccontano la portata reale dell’accaduto.

Le telecamere della trasmissione televisiva hanno mostrato cassette di sicurezza forzate, devastate e completamente svuotate. Scene che restituiscono il senso di un’operazione lunga, studiata e soprattutto mirata.

“C’erano i ricordi di una vita”, racconta una cliente, mentre cerca di capire se anche la sua cassetta sia stata colpita. Non solo denaro o oggetti di valore, ma documenti, gioielli, ricordi familiari: ciò che viene custodito lì dentro ha spesso un valore che va oltre quello economico.

Una rapina pianificata nei dettagli

Le prime ricostruzioni parlano di un’azione preparata con grande attenzione. I malviventi sarebbero riusciti a entrare nella banca attraverso un cunicolo sotterraneo, scavando un foro nel pavimento del caveau.

Un lavoro che avrebbe richiesto ore, probabilmente svolto durante la notte, lontano da occhi indiscreti. Solo in un secondo momento, nella tarda mattinata, sarebbe scattata la fase visibile dell’operazione.

Da qui l’ipotesi di una “rapina fantasma” usata come diversivo, come suggerito da alcuni clienti: l’irruzione con ostaggi potrebbe aver coperto un colpo già in gran parte compiuto.

Gli ostaggi e i momenti di tensione

All’interno della filiale, al momento dell’assalto, si trovavano circa 25 persone tra clienti e dipendenti. Tutti sono stati trattenuti sotto la minaccia delle armi mentre i banditi completavano l’operazione.

Attimi lunghi e carichi di tensione, con alcuni presenti colti da malore. Tre persone sono state soccorse sul posto dal personale del 118, senza necessità di ricovero.

La liberazione è avvenuta poco dopo, grazie all’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

Il bottino e il giallo delle cassette

Il punto più delicato riguarda ora il bottino. Parte del materiale sottratto proverrebbe proprio dalle cassette di sicurezza del caveau, ma la quantificazione è ancora in corso.

Il numero elevato di cassette forzate lascia pensare a un colpo di grande portata. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quali siano state aperte e cosa contenessero, incrociando le denunce dei clienti con i rilievi effettuati sul posto.

Una verifica complessa, che richiederà tempo.

Indagini e caccia ai responsabili

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli, con la presenza sul posto del procuratore capo Nicola Gratteri.

I carabinieri hanno subito attivato posti di blocco e avviato la raccolta di elementi utili: dalle immagini delle telecamere ai rilievi tecnici nel caveau e nell’area circostante.

Resta centrale la pista della fuga attraverso il cunicolo sotterraneo, che potrebbe aver consentito ai banditi di sparire senza lasciare tracce evidenti.

Un colpo che lascia il segno

Al di là dell’aspetto investigativo, resta il segno lasciato sulle vittime. Non si tratta solo di una rapina, ma di una violazione profonda.

Le cassette di sicurezza rappresentano un luogo protetto, quasi inviolabile. Vederle svuotate significa perdere qualcosa che spesso non è sostituibile.

E mentre la città prova a metabolizzare quanto accaduto, resta una certezza: chi ha colpito sapeva esattamente dove e come farlo.