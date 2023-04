Reggio Emilia, runner 56enne travolto e ucciso sull’ex statale 63: sbalzato per 20 metri

Stava correndo sul ciglio della strada quando è stato travolto e sbalzato per oltre 20 metri da una Mercedes condotta da un uomo di origine straniera di 45 anni. La tragedia si è consumata intorno alle 7:30 di sabato 29 aprile lungo la strada che collega Zurco a Cadelbosco Sopra.

Paolo Guidetti è stato investito mentre correva, il corpo rinvenuto davanti al cortile di un’abitazione

La vittima è il 56enne runner Paolo Guidetti che come spesso faceva stava percorrendo per la corsetta mattutina in via Colombo. Da una prima ricostruzione è emerso che l’auto guidata da un 45enne residente a Pavia sia stata vista sbandare prima dell’incidente e che l’impatto con il runner sia avvenuto dopo un sorpasso sull’ex statale 63.

Il corpo della vittima, originario di Pieve Modolena di Reggio Emilia, è stato rinvenuto all’altezza del cortile di una abitazione privata tra via Colombo e l’incrocio con via Viazza. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e i Vigili del fuoco visto che la Mercedes, completamente distrutta, è finita fuori strada.

L’automobilista 45enne ricoverato in ospedale con diversi traumi, è accusato di omicidio stradale

Paolo Guidetti è morto praticamente sul colpo, trasferito all’obitorio di Guastalla, mentre il 45enne, accusato di omicidio stradale, è stato trasportato in stato di choc al Santa Maria Nuova di Reggio con diversi traumi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Guastalla, sotto il costante coordinamento della Procura di Reggio Emilia diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci