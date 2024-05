Reggio Emilia, scontro tra camioncino del latte e trattore: muore titolare di un azienda

Tragedia a Reggio Emilia dove un agricoltore di 69 anni è morto in seguito ad un incidente stradale. È successo poco prima delle 8:00 di mercoledì 1° maggio in via del Gobellino, nella frazione di Gavassa, nella campagna reggiana. Un camioncino del latte si è scontrato contro un trattore.

Reggio Emilia, il violento impatto nella frazione di Gavassa: il 69enne è morto sul colpo

L’uomo alla guida del mezzo agricolo, titolare di un’azienda, è stato sbalzato sull’asfalto. Il trattore si è ribaltato a causa del devastante impatto e ha schiacciato fatalmente l’uomo. Subito l’allarme al 118. Sul posto sono arrivati ​​un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso decollato dall’ospedale Maggiore di Parma. Per l’uomo non c’era più nulla da fare, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Il 69enne è morto sul colpo. Sul posto anche i vigili del fuoco, il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl (che al momento non avrebbe ravvisato elementi per classificarlo come infortunio sul lavoro) e la polizia locale.

Gli inquirenti – coordinati dal magistrato di turno della procura di Reggio Emilia – stanno indagando per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Dai primi rilievi, il trattore stava svoltando a sinistra in una strada di campagna quando il camioncino del latte, nel tentativo di superarlo, lo avrebbe urtato violentemente.