Riccardo Scalmazzi muore in Trentino per una puntura di una zecca dopo una lunga agonia

Morto per un’encefalite dopo essere stato morso da una zecca infetta. É accaduto in Trentino e a perdere la vita dopo mesi di sofferenza è stato Riccardo Scalmazzi di 57 anni appartenente alla comunità del Bondone.

I primi malesseri erano stati avvertiti alcuni mesi fa. Scalmazzi si era subito recato in ospedale per capire cosa stesse accadendo ma inizialmente i sanitari non avevano individuato la causa. Successivamente un secondo ricovero, a Rovereto, dove è emerso che era stato morso da una zecca infetta. Originario di Gavardo e residente a Bondone, era stato ricoverato per due mesi all’ospedale Santa Chiara di Trento a causa di un’encefalite che ha portato a un rapido deterioramento della sua salute, culminato in meningoencefalite e infine nel decesso il 17 dicembre.

La passione per la montagna, era volontario nel Gruppo Alpini di Bondone

Scalmazzi a 15 anni aveva perso improvvisamente l’udito ma questo non gli ha impedito di perseguire con con determinazione gli obiettivi che si era prefissato. Ha lavorato in imprese edili e con i lavori socialmente utili. Era un attivo volontario nel Gruppo Alpini di Bondone che lo ha ricordato con un messaggio. L’amore per la montagna ha caratterizzato la sua vita. Lascia la compagna Endri, le zie Angela e Rita e tanti amici. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale.