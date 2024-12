Famiglia distrutta a San Felice a Ema: morto bimbo di 10 anni e i genitori, in fin di vita la sorella

Sono tre i morti, forse intossicati da monossido di carbonio della caldaia o di una stufa difettosa, trovati dai Vigili del Fuoco all’interno di una casa a San Felice a Ema, frazione alle porte di Firenze. Le vittime sono Matteo Racheli e la compagna Margarida Alcione, oltre a Elio Racheli, il figlio.

Tragedia nel fiorentino, padre, madre e figlio di 10 anni trovati morti in una villetta

L’allarme è scattato intorno alle 14:00 di giovedì 19 dicembre in una villetta immersa nelle campagne, denominata Villa di Mezzacosta. Il bilancio parla del padre, della compagna e un bimbo deceduti, mentre la figlia di 6 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer. La piccola è di origini brasiliane così come la madre.

Nell’abitazione, una villa che si trova in una zona verde alle porte della città dove vivrebbero due famiglie. Sul posto i vigili del fuoco con il nucleo Nbcr, la polizia con la scientifica, il 118 e anche i carabinieri. Secondo quanto reso noto dai Vigili del fuoco del comando di Firenze che sono intervenuti, l’appartamento era situato al piano terreno” e nessuno dei componenti la famiglia “rispondevano.

I Vigili del fuoco hanno aperto e sono entrati all’interno dell’appartamento portando all’esterno un uomo, una donna e due bambini. Immediate le manovre di rianimazione per le quattro persone ma per padre, madre e bimbo di 10 anni non c’è stato nulla da fare.

L’ipotesi dell’intossicazione da monossido per una stufetta difettosa, in pericolo di vita l’altra figlia

La piccola – si apprende da fonti sanitarie – è in prognosi riservata ed è in pericolo di vita”. Sono stati rilevati gravi danni, soprattutto a livello cardiaco. La fonte del gas velenoso non è stata ancora individuata, ma il monossido di carbonio, un gas inodore e incolore, è noto per essere estremamente pericoloso in ambienti chiusi e mal ventilati. Sul posto è stato richiesto l’intervento del nucleo Nbcr (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico).