Rissa alla Camera: Donno dei 5 Stelle esce in carrozzina, Mollicone di Fdi: ‘Sceneggiata’ (VIDEO)

Una rissa tra parlamentari è scoppiata nell’aula della Camera durante la discussione dell’autonomia differenziata e il deputato del Movimento 5 stelle, Leonardo Donno, che stava cercando di dare una bandiera tricolore al ministro Calderoli, è stato colpito ed è caduto a terra.

Il pentastellato Leonardo Donno si avvicina al ministro Calderoli con il tricolore e scoppia il caos

Subito dopo è stato portato via dall’aula in carrozzina. Secondo quanto riferito da Marco Grimaldi di Avs, a strattonare e colpire il pentastellato Donno sarebbe stato un deputato leghista, nel parapiglia delle proteste. “Siamo arrivati alle violenze dai banchi della maggioranza Meloni. Hanno aggredito il nostro Leonardo Donno perché ha portato il tricolore al Ministro Calderoli, perché diciamo no alla secessione dell’Italia firmata Meloni, Salvini e Tajani. È uscito in barella dalla Camera dei deputati. Giù le mani da noi, giù le mani dal nostro tricolore. Non passerete. Vergogna” – ha scritto sui social pubblicando il video della rissa il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte.

Giuseppe Conte: ‘Siamo arrivati alle violenze dai banchi della maggioranza’

Il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone ha parlato di sceneggiata raccontando in transatlantico la sua versione della rissa. “Il parapiglia è scoppiato in maniera strumentale da parte di un deputato M5s: in maniera oltraggiosa voleva avvolgere nel tricolore il ministro Calderoli. A quel punto è scoppiato il parapiglia ma nessuno ha avuto modo di entrare in contatto con lui perché era circondato da assistenti parlamentari. Quindi l’ipotesi è che sia una sceneggiata quella di buttarsi a terra e fingere un malore. Peraltro Fontana lo aveva appena espulso”. Espulso anche il leghista Furgiuele.