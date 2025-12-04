Dolci finiti al buffet, nozze in India trasformate in guerriglia: matrimonio annullato e famiglie in tribunale

Rissa al matrimonio in India per un dolce

La festa finisce prima di iniziare per i Rasgulla finiti

Doveva essere una giornata solenne, di gioia e riconciliazione tra famiglie. In poche ore è diventata cronaca pura, quasi grottesca. A Bodh Gaya, nel Bihar, in India, un matrimonio si è trasformato in una zona di combattimento dopo che il dessert tradizionale, i celebri rasgulla, era terminato troppo presto al buffet. Una mancanza apparentemente banale, ma sufficiente ad accendere una miccia già pronta, tra tensioni familiari pregresse, rivendicazioni e gelosie mai sopite.

Secondo quanto riferito dalla polizia, la cerimonia si era appena conclusa quando alcuni invitati, accorgendosi della scarsità dei dolci, hanno iniziato a protestare contro la famiglia dello sposo, ritenuta responsabile dell’organizzazione del banchetto. Il clima, già nervoso, è precipitato in pochi istanti.

Sedie come armi, feriti e panico

Le immagini delle telecamere interne dell’hotel, diventate virali in rete, rendono con crudezza il livello della degenerazione: ospiti che afferrano sedie di plastica rossa come scudi e armi improvvisate, piatti scagliati come proiettili, pugni e strattoni, fino a travolgere persino lo spazio riservato agli sposi, che in quel momento stavano per raggiungere la sala dei festeggiamenti dopo il rito.

Chi era presente racconta che nessuno è riuscito a calmare l’ondata di violenza: invitati da entrambe le famiglie sono rimasti feriti, alcuni in modo serio. L’albergo, allestito per una celebrazione tradizionale, si è trasformato in una scena surreale, con tovaglie rovesciate, addobbi strappati e urla sopraffatte dall’odore del cibo ancora caldo.

Il matrimonio annullato e la denuncia

La situazione non ha avuto alcuna possibilità di essere ricomposta. Il matrimonio è stato annullato immediatamente e la famiglia della sposa, poche ore dopo, ha sporto denuncia per richiesta di dote fraudolenta contro quella dello sposo. Una mossa che ha ulteriormente irrigidito i rapporti, mentre lo sposo e i suoi parenti respingono ogni accusa, sostenendo di essere stati persino derubati dei gioielli portati in dono.

Il padre dello sposo, Mahendra Prasad, ha riconosciuto l’origine della lite, ma ha definito infondate le ulteriori imputazioni. La madre, Munni Devi, parla di “imboscata, non di incidente”, spiegando che l’interruzione delle nozze sarebbe stata premeditata.

Un precedente che fa scuola

Il caso non è isolato. In aprile, un altro matrimonio in Uttarakhand era degenerato quando alcuni parenti dello sposo avevano rivolto commenti inappropriati verso la famiglia della sposa. Anche in quel caso, la cerimonia era stata annullata, tra abiti strappati e insulti registrati dalle telecamere.

L’episodio di Bodh Gaya, per quanto colorito, mette in luce non solo la vulnerabilità sociale dei matrimoni tradizionali indiani, ma anche la pressione esercitata da rituali e aspettative che, quando incrinati, possono trasformare un momento di unione in conflitto aperto.