Chi ha vinto X Factor 2025: Rob la nuova icona pop nasce all’ombra dell’Etna, la previsione di Paola Iezzi

Rob ha vinto X Factor 2025

Un trionfo annunciato

Rob entra nella storia di X Factor 2025 davanti alla platea calda di Piazza del Plebiscito a Napoli. La ventenne nata a Catania e cresciuta a Trecastagni non ha solo conquistato il palco: lo ha riscritto. La finale, segnata dall’energia tecnologica dell’opening e dalle tre manche di puro confronto con il pubblico, ha confermato quello che già da settimane si percepiva chiaramente: la nuova protagonista del pop italiano ha un nome essenziale, in minuscolo ma impossibile da ignorare.

Rob al momento della proclamazione con eroCaddeo

Il trionfo è arrivato con una semplicità feroce. Nessun cedimento, nessuna sbavatura vocale, nessuna esitazione scenica. Rob ha attraversato i live esattamente come una promessa che sa di doversi mantenere. Dopo la proclamazione ha ringraziato la produzione, Paola Iezzi, che l’ha seguita durante il percorso, la famiglia e la sua insegnante di canto. Gran chiusura con la vincitrice che, dopo aver ricevuto il premio da Giorgia, canta il suo inedito.

LA CLASSIFICA

1 Rob

2 eroCaddeo

3 Delia

4 PierC

La ragazza che voleva farsi notare

Dalla prima audizione alla finale, Rob non ha mai cambiato intenzione: non voleva solo cantare, voleva diventare riconoscibile. La ricordiamo nel punk abrasivo di Call Me dei Blondie, negli slanci pop rock di Drivers License trasformata in manifesto generazionale, nella maturità teatrale di Decode dei Paramore. Ma la finale è stata l’atto definitivo.

La “ragazza sull’Etna”, come ormai la chiamano i fan, ha dimostrato a Napoli non solo di appartenere al palco, ma di possederlo. La sua estetica pop punk, la postura internazionale, l’intelligenza vocale misurata ma mai trattenuta costruiscono un ritratto raro nel panorama musicale italiano: un’artista totale, che sa narrare la propria generazione senza imitazioni.

La gioia incontenibile di Rob con Paola Iezzi

Cento Ragazze: la miccia che ha incendiato la finale

L’inedito Cento Ragazze si conferma il detonatore del suo percorso. Un racconto furioso e lucidissimo di dipendenza emotiva, una scrittura di addio che non tiene in ostaggio il dolore ma lo trasforma in ritmo. Chitarre dritte, ritornello che resta come un marchio, rabbia calibrata.

Sul grande schermo di Napoli l’inquadratura che stringe il volto di Rob dopo la prima strofa dice tutto: non sta interpretando, sta ricordando. Non stupisce che il pubblico abbia reagito come a un rito collettivo. Il pop punk torna linguaggio, ma soprattutto identità.

Il passaggio di testimone

Paola Iezzi, che l’ha scelta e difesa, celebra dalla postazione dei giudici con emozione non trattenuta. Il parallelo con i Måneskin non è più azzardato né retorico: anche allora la sensazione di inevitabilità era identica. “Anche lei può imporsi sulla scena internazionale” – ha riferito la coach della siciliana durante la finale del 4 dicembre. Rob non vince solo per talento – vince per necessità storica.

Il 2025 la consegna al mercato internazionale con uno slancio che raramente X Factor è riuscito a generare nella sua lunga storia televisiva. Napoli, consapevolmente, ha assistito non a una finale ma a un debutto.

Dopo X Factor, il mondo

Il futuro immediato non è immaginazione ma agenda. Le piattaforme digitali la spingono già oltre il recinto televisivo, e la produzione discografica ha in mano, con Rob, un’artista con un’identità definita prima ancora del successo.

In una stagione televisiva che ha cercato di correggere toni, metodi, equilibri, è arrivata una vincitrice che non ha voluto adattarsi. Ha preferito guidare.

Un’edizione da ricordare

E ora, per la prima volta, sembra chiaro: non è X Factor ad aver scoperto Rob, è Rob ad aver ricordato al talent di cosa è capace. L’ultimo atto in Piazza del Plebiscito, a Napoli, è stato segnato dalle esibizioni di Laura Pausini che si è esibita con la cover del brano Ritorno ad amare di Biagio Antonacci. Prima della manche finale pubblico in delirio per Jason Derulo.

Un’edizione scintillante con 4 finalisti di grandissimo livello e che hanno talento e qualità vocali per imporsi sul palcoscenico italiano e non solo. Avvincente anche il confronto tra i giudici con Francesco Gabbani, new entry, che si è integrato perfettamente nel meccanismo diventando protagonista di accesi confronti con Achille Lauro ePaola Iezzi ma anche di momenti esilaranti con Jack La Furia.

Rob festeggia con il premio