Rito di purificazione con veleno di rana, muore in Messico l’attrice Marcela Alcázar Rodríguez

L’attrice Marcela Alcázar Rodríguez ha perso la vita la mattina del 1° dicembre dopo aver assunto una sostanza durante un ritiro spirituale in un centro di Mayocoyani, situato a Durango (Messico).

La 33enne stava partecipando ad un evento legato al diploma di formazione per guaritori quando

ha consumato una bevanda chiamata Kombó che contiene veleno di rana (il muco) proveniente dal Sud America. Sostanza che è proibita in diversi Paesi. I familiari hanno riferito che Marcela Alcázar Rodríguez si era recata in ritiro spirituale per purificare la sua anima. Sull’assunzione del Kombó ci sono versioni discordanti. Gli inquirenti non escludono del tutto che le sia stata applicata sulla pelle dopo essere stata bruciata.

Quello che è certo e che subito dopo l’attrice è stata colpita da un attacco di vomito e diarrea. Pare che la 33enne avesse chiesto l’immediato intervento di un medico ai primi sintomi che sarebbe stato negato. Un’amica è riuscita a trasportarla fino alla Croce Rossa locale con i medici che non sono riusciti ad evitare il drammatico epilogo.

Tra i sospettati Jonathan Fernando Durán Moreno che avrebbe tenuto il tragico rito spirituale. Il Kambó o Cambo, è un tipo di medicina tradizionale utilizzata da alcune comunità indigene dell’Amazzonia. È ottenuto dalle secrezioni della rana Phyllomedusa bicolor , e viene applicato sulla pelle attraverso piccoli punti bruciati. Si ritiene che abbia proprietà purificanti e benefici per la salute, sebbene il suo utilizzo comporti anche dei rischi e non abbia un supporto scientifico sufficiente per essere considerato sicuro.