Roberto Vannacci, YouTrend: ‘É tra gli eletti all’Europarlamento’, ma Salvini non sorride

Il candidato indipendente della Lega Roberto Vannacci risulterebbe tra gli eletti all’Europarlamento. É quanto scrive YouTrend sul suo account X mentre è in corso lo spoglio.

Il generale Vannacci: ‘Il target che mi ero posto si sta avvicinando sempre di più’

Uno dei pochi sorrisi per il leader della Lega con il Carroccio che, secondo le proiezioni e i primi dati, in calo e, soprattutto, sorpassato da Forza Italia – Noi moderati. “I risultati sono molto promettenti. Il target che mi ero posto si sta avvicinando sempre di più e quindi sono molto contento, però siamo alle prime scaramucce di una battaglia per cui non mi voglio esporre prima della fine delle ostilità” – così il generale Roberto Vannacci ha commentato dall’Adnkronos i primi risultati delle Europee, che lo vedono in testa come numero di preferenze nelle liste della Lega.

Per quanto riguarda il Carroccio nel suo complesso, “li lascio commentare al segretario del partito. Io sono orgogliosamente candidato all’interno della Lega, ma sono un candidato indipendente e quindi non commento i risultati di un partito di cui non faccio parte”

Europee 2024: Fratelli d’Italia primo partito, Pd in crescita, bene Fi, Lega e 5 Stelle perdono colpi

Secondo i dati della quarta proiezione Opinio per Rai sul 53% del campione Fratelli d’Italia consolida il primato con il 28,9%, il Pd il secondo posto con il 24,5%. M5S al 10,5%. Si assottiglia la distanza tra Fi-Nm (9,2%) e Lega (8,5). Circa il 6,8% per Alleanza Verdi Sinistra 6,8%.

Di poco sotto lo sbarramento Stati Uniti d’Europa con il 3,9%. Azione al 3,2%, Pace terra e dignità al 2,2%, Libertà all’1,1%, Alternativa Popolare allo 0,4%. Raggiante Giorgia Meloni per il “dato superiore” alle politiche. Al messaggio la premier ha allegato una foto che la ritrae con le dita poste in segno di vittoria.

Il post con il segno della vittoria per la premier, Elly con la chitarra al Nazareno

Sorride anche Elly Schlein che si è presentata con la chitarra al Nazareno. “Siamo il partito che è cresciuto di più dopo l’elezioni politiche con la distanza da Fratelli d’Italia e da Meloni che si assottiglia. Vedremo se saremo la prima o la seconda delegazione all’interno del partito socialista in Europa”.