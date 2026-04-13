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Roma, 24enne precipita dal sesto piano: giallo a Largo Magnagrecia, trovati messaggi choc

DiRedazione

Pubblicato: 13 Apr, 2026 - ore: 23:57 #Largo Magnagrecia, #Roma
Tragedoa in Largo MagnagreciaTragedia in Largo Magnagrecia

Cosa è successo nel pomeriggio a Roma?

Un volo nel vuoto, nel cuore della Capitale, e una tragedia che lascia senza parole. Un giovane di 24 anni è morto dopo essere precipitato dal sesto piano di una palazzina in Largo Magnagrecia, nel quartiere Appio-Latino.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando una chiamata al 112 ha fatto intervenire immediatamente i Carabinieri della stazione Roma San Giovanni. Una volta sul posto, i militari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Una scena drammatica, consumata in pochi istanti, che ora è al centro di un’indagine ancora aperta.

Da dove è caduto il giovane: lo studio medico del padre

Secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe avvenuta dall’interno di un appartamento utilizzato anche come studio medico, di proprietà del padre della vittima, un medico di famiglia di 62 anni.

Al momento dei fatti, l’uomo si trovava in casa, ma in un’altra stanza, impegnato in una visita.

Un dettaglio che aggiunge un elemento umano e doloroso alla vicenda:
padre e figlio sotto lo stesso tetto, ma separati da pochi metri e da un destino improvviso.

Indagini in corso: nessun segno di violenza

I primi rilievi effettuati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma delineano uno scenario preciso:

  • nessun segno di colluttazione
  • nessun elemento di disordine nell’appartamento
  • dinamica compatibile con una caduta autonoma

La scena è stata sottoposta agli accertamenti della Scientifica e del medico legale per i rilievi necroscopici.

Al momento non emergono indizi che facciano pensare a un coinvolgimento di terzi.

I messaggi trovati: l’ipotesi del gesto volontario

Il punto più delicato dell’indagine riguarda alcuni messaggi scritti dal giovane e rinvenuti dagli investigatori.

Contenuti che, secondo le prime valutazioni, rafforzerebbero l’ipotesi di un gesto volontario.

Una pista che, pur non essendo ancora confermata ufficialmente in ogni dettaglio, appare al momento la più accreditata.

Il contesto familiare – con genitori separati – e la situazione personale del ragazzo sono ora al vaglio degli inquirenti, nel tentativo di ricostruire il quadro completo.

Un dramma che riapre il tema del disagio giovanile

Al di là della cronaca, resta una domanda sospesa: cosa può spingere un ragazzo di 24 anni a compiere un gesto estremo?

Non è la prima volta che episodi simili accendono i riflettori su un disagio spesso silenzioso, difficile da intercettare anche nelle famiglie più presenti.

Un dolore invisibile, che a volte esplode senza preavviso.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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