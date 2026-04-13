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Altro che meteorite: la scia nei cieli del Sud era un detrito spaziale, ecco cosa è davvero successo

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 13 Apr, 2026 - ore: 23:44 #Campania, #detrito spaziale, #Sicilia
Scia luminosa avvistata tra Campania e SiciliaScia luminosa avvistata tra Campania e Sicilia

Cos’è quella scia luminosa vista all’alba tra Sicilia e Campania?

Per ore si è parlato di meteorite, di bolide, perfino di “misterioso oggetto” nei cieli del Sud Italia. Ma la realtà, come spesso accade, è molto meno romantica e molto più concreta.

Quella lunga scia luminosa avvistata alle 05:43 tra Sicilia e Campania era un detrito spaziale.

A confermarlo sono gli esperti di Prisma, la rete dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) dedicata allo studio delle meteore. Dopo le verifiche, la conclusione è netta:
“Non si è trattato di un bolide di origine naturale”.

Da dove arriva il detrito? L’ipotesi sul razzo ZK-2

Secondo gli studiosi, l’oggetto sarebbe riconducibile ai resti di un razzo:
molto probabilmente il ZK-2 R/B, il cui rientro in atmosfera era atteso proprio per il 13 aprile.

Un dettaglio che cambia completamente la prospettiva: non un fenomeno naturale, ma spazzatura spaziale che rientra sulla Terra.

E qui si apre un tema più ampio, spesso ignorato: l’accumulo crescente di detriti in orbita, che prima o poi tornano verso il nostro pianeta.

Perché non era un meteorite: i dati che lo dimostrano

A smontare definitivamente l’ipotesi del meteorite sono due elementi tecnici fondamentali:

  • Velocità: circa 8 km al secondo, troppo bassa per un meteoroide (che supera i 12 km/s)
  • Durata: oltre un minuto, molto più lunga rispetto a un classico bolide

Questi parametri indicano una traiettoria radente, tipica degli oggetti artificiali che rientrano lentamente nell’atmosfera.

In altre parole:
non un lampo improvviso, ma una “discesa controllata” e spettacolare.

Le immagini e i video: cosa si è visto davvero

Nonostante il sistema automatico di rilevamento non abbia registrato l’evento, le immagini non mancano.

Le camere dell’INAF, posizionate tra Stromboli e l’Etna, hanno comunque catturato il fenomeno. E sui social si moltiplicano i video:

  • segnalazioni in Puglia (Foggia e Bari)
  • avvistamenti in Basilicata
  • testimonianze anche dalla Campania

Una scia lunga, persistente, quasi irreale. Un evento visivamente potente, capace di accendere immediatamente la macchina virale dei social.

Perché questi fenomeni fanno sempre paura (e viralità)

Ogni volta che qualcosa attraversa il cielo, il riflesso è sempre lo stesso:
meteorite, UFO, evento misterioso.

La verità è che viviamo in un’epoca in cui lo spazio è sempre più affollato. E quindi:
ciò che cade dal cielo è sempre meno “naturale”.

Questo episodio lo dimostra chiaramente. E spiega anche perché, nel giro di poche ore, i video abbiano fatto il giro del web, alimentando teorie e ipotesi.

Di Renato Valdescala

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

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