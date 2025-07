Roma, giallo in via del Mandrione: trovato il cadavere di una donna tra le sterpaglie

Macabro ritrovamente al Mandrione

Dove è stato ritrovato il corpo?

La scoperta shock è avvenuta nella serata di domenica 20 luglio 2025, in via del Mandrione 385, nel quartiere Tuscolano di Roma. Intorno alle 19:30, un uomo che stava portando a passeggio il cane ha percepito un odore nauseabondo proveniente da alcuni cespugli e ha allertato le forze dell’ordine.

Cosa si sa della vittima?

Il corpo appartiene a una donna non ancora identificata, in avanzato stato di decomposizione. Al momento, le condizioni del cadavere non permettono di determinarne con certezza l’età o l’identità. La donna indossava jeans e una maglietta. Apparentemente italiana, secondo una prima valutazione non presenta segni evidenti di violenza.

È già stata disposta l’autopsia?

Sì. Il medico legale, intervenuto insieme alla Polizia Scientifica, ha confermato che la morte potrebbe risalire ad almeno due settimane fa. L’autopsia verrà effettuata presso l’Istituto di Medicina Legale e sarà determinante per stabilire le cause del decesso. L’elevato stato di decomposizione ha impedito una valutazione immediata.

Cosa dicono le indagini?

Gli agenti del commissariato Porta Maggiore, in collaborazione con la Scientifica e la squadra mobile, non escludono alcuna ipotesi: dall’incidente (come un possibile investimento) fino all’omicidio. Tuttavia, nessun elemento decisivo è ancora emerso per chiarire le circostanze della morte.

Un mistero nel cuore di Roma

Il giallo del Mandrione resta ancora aperto. Il ritrovamento del cadavere, a pochi metri da abitazioni, ha scosso il quartiere. I residenti raccontano di una zona spesso isolata e buia, frequentata saltuariamente. Ora si cerca di capire chi fosse la donna, perché si trovasse lì e come sia morta.