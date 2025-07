Stop a Techeteche Top Ten, Bianca Guaccero in lacrime su Stories: ‘Grazie per l’affetto’ (VIDEO)

La commozione di Bianca Guaccero per l'ultima registrazione di Techeteche Top Ten

Techeteche Top Ten è stato cancellato davvero?

Techeteche Top Ten chiuso per flop di ascolti? Il direttore dell’intrattenimento prime time di Rai 1 smentisce questa ricostruzione: “Ha concluso il suo ciclo naturale. Dopo alcune puntate extra decise “in corsa il programma ha esaurito le puntate disponibili” – ha riferito a Fanpage Williams Di Liberatore. Ma i dubbi restano così come alcune critiche espresse dai telespettatori che hanno manifestato la preferenza per la versione classica di Techetechetè.

Cosa ha detto Bianca Guaccero su Instagram?

Bianca Guaccero ha rotto il silenzio ed ha commentato la chiusura su Instagram Stories: prima una frase enigmatica – “Credete nei vostri sogni e non negli incubi degli altri” – poi un video in lacrime durante il trucco prima dell’ultima registrazione.

“Mi sembrava doveroso ringraziarvi per l’affetto che sempre mi dimostrate”, ha detto visibilmente commossa.

Ha anche rilanciato un post con un articolo di Fanpage con l’intervista a Di Liberatore: “Ecco la verità, a presto amici” – il commento a corredo dell’utente che l’ha pubblicato. Una stoccata indiretta dopo i rumors delle ultime ore che riferivano di una chiusura per gli ascolti bassi.

Cosa è successo agli ascolti?

Dopo un esordio promettente con il 17,3% di share, Techeteche Top Ten era cresciuto al 19,1%, ma poi è arrivata una frenata:

Giovedì: 13,4%

Venerdì: 15,8%

Complice anche lo stop imposto dalla partita dell’Italia femminile, il format ha perso terreno rispetto a La Ruota della Fortuna, stabile oltre il 22% di share.

Perché è stata interrotta la messa in onda?

Secondo la Rai, la messa in onda quotidiana non era prevista all’inizio. Le puntate, pensate per una programmazione settimanale, sono terminate prima del previsto.

“È un prodotto low-cost, con ottime performance in più fasce orarie. Non è stato chiuso, ma potrà tornare anche in altri slot, come la seconda serata”, ha dichiarato Di Liberatore.

La Stories condivisa da Bianca Guaccero

Qual è il futuro di Techeteche Top Ten?

Il programma, come riferito da Di Liberatore, potrebbe tornare l’anno prossimo con un ciclo continuativo estivo o essere ricollocato in altri orari, secondo quanto emerso. Nessuna bocciatura definitiva, ma una riflessione progettuale in corso. Da lunedì 21 luglio tornerà la versione classica di Techetechetè.