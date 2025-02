Roma, guardia giurata sventa furto e spara durante colluttazione: ladro in fin di vita

La guardia giurata ha sventato il furto in via Cassia

Il tentato furto e l’intervento della guardia giurata

Ha sentito dei rumori sospetti mentre rientrava a casa e ha notato qualcosa di strano nell’appartamento di un vicino. Una guardia giurata ha deciso di controllare meglio e ha sorpreso alcuni ladri in azione. In pochi istanti sarebbe nata una colluttazione, durante la quale il vigilante ha esploso un colpo d’arma da fuoco, ferendo alla testa uno dei malviventi.

Dove è accaduto il fatto

L’episodio si è verificato in via Cassia, nel quadrante Nord di Roma. L’allarme è scattato in serata e sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri per avviare le indagini. Il ferito è stato trovato nel cortile del condominio e soccorso dal personale del 118.

Le condizioni del ladro ferito

Quando è stato soccorso, il ladro ferito non era cosciente e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Non è stato ancora identificato ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Filippo Neri, dove si trova in pericolo di vita.

La fuga dei complici

Gli altri membri della banda sono riusciti a fuggire. Uno pare sia scappato saltando giù dal balcone di un appartamento al primo piano, mentre gli altri sono fuggiti percorrendo le scale. Poi sarebbero saliti su un’auto dove, presumibilmente, li attendeva un altro complice pronto alla fuga.

Indagini in corso

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Gli investigatori stanno effettuando rilievi per acquisire impronte e altri elementi utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti e all’identificazione dei membri della banda.

La guardia giurata verrà ascoltata per fare piena luce sull’accaduto. Anche i condomini saranno interrogati per raccogliere eventuali testimonianze utili. Inoltre, le immagini delle telecamere di videosorveglianza verranno analizzate per verificare se abbiano ripreso i ladri durante il colpo o la loro fuga.

Sequestrata l’arma del vigilante

Intanto, la pistola della guardia giurata è stata sequestrata e verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Al momento, sembra che sia stato esploso un unico colpo. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dei fatti e verificare la legittimità dell’uso dell’arma da parte del vigilante.