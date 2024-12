Roma, la 45enne Francesca Ianni uccisa da un albero mentre è al parco Labor con i 3 figli

Era al parco con i suoi tre figli la 45enne Francesca Ianni uccisa da un albero a Roma. L’episodio si è verificato intorno alle 12:00 di lunedì 23 dicembre all’interno del parco Livio Labor, in via Cesare Massini a Colli Aniene. L’albero è caduto a causa del forte vento e si è abbattuto sulla panchina sulla quale era seduta la vittima assieme alla donna rimasta ferita.

La donna è stata colpita dal grosso albero sotto gli occhi dei figli mentre era su una panchina, ferita l’amica

La 45enne è deceduta sul colpo mentre l’amica (una coetanea) è stata trasportata in ospedale. I tre figli di Francesca Ianni non sono rimasti feriti e sono stati momentaneamente affidati a una conoscente della vittima. Sul posto la protezione civile, la polizia di Stato, i medici del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto a delimitare la zona del parco Labor dove si è verificata la tragedia per i rilievi del caso.

Diverse le segnalazioni di alberi caduti in queste ore nella Capitale. In via della Pisana la carreggiata è rimasta bloccata nella notte da un grosso tronco. Analogo problema in viale Egeo. Lo scorso anno l’82enne Teresa Veglianti rimase schiacciata da un albero in via Donna Olimpia, a Monteverde. Vicenda per la quale sono finite sotto inchiesta 23 persone.

L’anno scorso il dramma di Teresa Veglianti

Il maltempo che sta sferzando l’Italia in queste ore che precedono il Natale sta provocando disagi e situazioni di pericolo. Momenti di paura sulla statale Appia, nel Comune di Sermoneta, in provincia di Latina, dove un albero, a causa del forte vento, e’ precipitato su un camion e un’auto.

É successo intorno alle 23:30 di domenica 22 dicembre, all’intersezione con via Roio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Non si registrano persone coinvolte. La Ss7 è rimasta chiusa per diverse ore per consentire ai pompieri di ripristinare le normali condizioni di sicurezza per la viabilità.