Francesco Favaretto non ce l’ha fatta, il 22enne aggredito dal branco per la droga a Treviso: 3 arresti

É morto lunedì 23 dicembre all’ospedale di Treviso il 22enne Francesco Favaretto che la sera dello scorso 12 dicembre, era stato aggredito da una decina di giovanissimi, sei dei quali minorenni, e ferito gravemente con un coltello e il coccio di una bottiglia di prosecco. Fatali per lui sarebbero state le ferite a gola e torace.

Per quanto accaduto in via Castelmenardo a la polizia aveva arrestato tre componenti del branco, un 19enne, un 18enne ed un minore di 15 anni. L’accusa era di tentato omicidio premeditato ma la loro posizione si aggraverà per la drammatica evoluzione della vicenda. La vittima è stata ripetutamente colpita con la lama di un coltello e un coccio di una bottiglia di prosecco per portargli via la droga (aveva con sé un panetto di hashish) che aveva nascosto nello slip. Almeno una decina di giovani, tra cui alcune ragazze, hanno partecipato alla rissa.

Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Treviso che, nel frattempo, hanno recuperato lo smartphone di Francesco Favaretto che era stato lanciato dagli aggressori nel fiume Sile. Il 22enne viveva con la madre in un’abitazione di Treviso nel quartiere San Liberale. Dopo l’adolescenza trascorsa all’istituto Comprensivo Serena, il giovane aveva avuto non poche difficoltà, molte delle quali legate al consumo di droga.