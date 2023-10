Roma, travolta sulle strisce: morta la 58enne Laura Pessina, voleva assistere all’Angelus

Incidente mortale in via del Teatro Marcello, all’altezza di via Montanare, in pieno centro a Roma. Laura Pessina, una turista milanese di 58 anni, è morta, all’ospedale San Giovanni, dopo essere stata travolta da un Suv nella giornata di martedì 17 ottobre.

La donna si trovava con il marito, Roberto Manzoni, trasferito alla casa di famigla a Brigherio dopo un breve ricovero al Santo Spirito, quando è stata falciata sulle strisce pedonali da una vettura condotta da un 78enne che si è fermato per prestare soccorso.

Nell’incidente è rimasta illesa la suocera 90enne. Si erano recati nella Capitale per qualche giorno di vacanza ed assistere all’Angelus. Dolore e sgomento a Brugherio, in provincia di Monza, dove Laura Pessina era molto conosciuta anche per la sua attività di parrucchiera.

Si dedicava anche al trucco e parrucco della compagnia del paese. La Mercedes Classe G dove l’uomo viaggiava è stata sequestrata dagli agenti del I Gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale che hanno avviato le indagini.