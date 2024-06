Rosa Gigante, Stefania Russolillo confessa di aver ucciso la madre del Tiktoker: il movente e i non ricordo

“L’ho ammazzata io ma non per soldi”. In aula di tribunale Stefania Russolillo ha confessato di aver ucciso Rosa Gigante, moglie del Tiktoker Donato De Caprio diventata una star con lo slogan “con mollica o senza”.

Un delitto consumatosi il 18 aprile 2023 a Pianura, in provincia di Napoli, nell’abitazione della vittima he fu strangolata con un tubicino dell’aerosol. La 48enne ricostruisce alcuni punti con lucidità ma poi arrivano i non ricordo a rendere incompleto il puzzle del racconto.

Ad iniziare dal movente. “Non volevo né aggredirla né rapinarla. Non l’ho ammazzata per soldi” – ha affermato Stefania Russolillo che ha spiegato che la discussione con Rosa Gigante sarebbe nata per futili motivi. “Mi ha chiesto se fosse arrivata la posta, le ho detto di no e mi ha aggredito” – ha spiegato l’imputata.

Con uno spintone avrebbe fatto perdere l’equilibrio alla 72enne, poi è stata sbattuta più volte contro il muro. “Diverse volte, non ricordo quante”. La 47enne ricorda di averla strangolata ma no ha memoria del tubicino dell’aerosol. Momenti concitati e grida ma nessuno è intervenuto. “Con la signora Rosa aveva un buon rapporto, mai un litigio” – ha chiosato Stefania Russolillo. L’epilogo però sembra raccontare altro.