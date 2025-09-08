Notizie Audaci

Tragico incidente a Rovello Porro: morto il 26enne motociclista Luigi Carderopoli

Pubblicato: 8 Set, 2025 - ore: 21:38 #incidente, #moto, #Rovello Porro
Luigi Carderopoli è deceduto nel tragico scontro a Rovello Porro

La dinamica dell’incidente

Domenica 7 settembre, intorno alle 23:30, Luigi Carderopoli, 26 anni, stava rientrando a casa a Turate in sella alla sua Aprilia 650 quando, lungo via Vittorio Veneto a Rovello Porro, si è scontrato violentemente con un’Opel Agila condotta da un uomo di 60 anni residente a Caronno Pertusella.

L’impatto è stato devastante: la moto ha preso immediatamente fuoco, mentre il conducente dell’auto ha riportato ferite lievi, trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna. Purtroppo per Carderopoli non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto praticamente sul colpo.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente: i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Lomazzo e Saronno, due ambulanze e auto medica, elisoccorso e i carabinieri della compagnia di Cantù.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, l’impatto e il successivo incendio della moto non hanno lasciato scampo al 26enne.

Il profilo della vittima

Luigi Carderopoli era un giovane esperto di informatica, impiegato in una multinazionale con sede a Gallarate. Viveva con la famiglia a Turate e, oltre al lavoro, coltivava la passione per le due ruote. La comunità locale è profondamente scossa per la perdita improvvisa di un ragazzo stimato e amato da amici e colleghi.

Il contesto degli incidenti stradali nel Comasco

La tragedia di Carderopoli si inserisce in un contesto preoccupante: solo nel fine settimana precedente, nel Comasco, si sono registrati tre morti in incidenti stradali. Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 settembre, due giovani di 17 e 20 anni sono deceduti a Grandate.

Con la morte di Carderopoli, salgono a otto il numero di motociclisti morti sulle strade comasche dall’inizio dell’anno, evidenziando un problema di sicurezza stradale particolarmente grave nel territorio.

Indagini e prossimi sviluppi

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, analizzando:

  • Velocità dei veicoli
  • Posizione dei mezzi dopo l’impatto
  • Eventuali responsabilità del conducente dell’auto

L’obiettivo è chiarire le cause esatte dello scontro e valutare eventuali responsabilità penali.

Il cordoglio della comunità

La notizia ha scosso Rovello Porro e Turate. Amici, parenti e colleghi ricordano Luigi Carderopoli come un giovane attento, generoso e appassionato di motociclismo. La tragedia riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle norme da parte di tutti gli utenti della strada.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

