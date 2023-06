Russia, allarme colpo di stato dopo l’appello alla ribellione di Prigozhin: i mercenari a Rostov

Il governo russo ha rafforzato le misure di sicurezza a Mosca dopo l’appello Evgenij Prigozhin che ha invitato il Paese alla ribellione. Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 giugno soldati dei mercenari della Wagner hanno raggiunto Rostov come testimoniano alcuni video su Twitter. L’ex ‘cuoco di Putin’ è stato accusato di colpo di stato.

Rafforzate le misure di sicurezza a Mosca dopo l’appello dell’ex cuoco di Putin

Il leader del gruppo paramilitare esortato i suoi a “mettere fine al disordine” e “fermare chi ha responsabilità militari” in Russia. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Tass” citando fonti della sicurezza, secondo cui misure rafforzate sono state disposte per i siti strategici della capitale, così come per i palazzi statali e le infrastrutture di trasporto.

In un comunicato, il ministero della Difesa russo ha sostenuto che le truppe ucraine stanno pianificando un attacco nella zona di Bakhmut “approfittando della provocazione” lanciata dal leader di Wagner e del caos generato. “Approfittando della provocazione di Prigozhin per destabilizzare la situazione, il regime di Kiev sta raggruppando unita’ della 35a e 36a brigata di fanteria marina per azioni offensive” nell’area di Bakhmut, si legge nella nota russa.

🔴 #Breaking: Columna de vehículos militares ingresando a Rostov-on-Don en Rusia, evitando una línea de autobuses que bloqueaban el camino. #Rusia pic.twitter.com/JfdcanjRqs — ANN International (@ANNInt24hours) June 24, 2023

‘Non è un golpe militare ma è la giustizia che è in movimento, 25000 uomini pronti a morire’

“Non è un golpe militare, è la giustizia che è in movimento. Le nostre azioni non ostacolano in alcun modo le truppe” – ha precisato Prigozhin in un altro audio. Il Cremlino ha ordinato il suo arresto. Sulla rete sono stati pubblicati numerosi video che documenterebbero la presenza di soldati del gruppo Wagner per le strade di Rostov. Il capo del gruppo di mercenari ha detto che 25.000 uomini era “pronta a morire”.