Al Bano a Domenica In: ‘Il regalo dei sogni? La telefonata di Putin sulla fine della guerra’

Ospite dell’ultima puntata di Domenica In, dell’11 giugno, Al Bano ha riferito che per il suo ottantesimo compleanno avrebbe voluto ricevere un regalo speciale.

Al Bano a Domenica In sul regalo dei sogni per gli 80 anni: ‘Cantare in Russia e Ucraina in nome della pace’

“Il sogno sarebbe quello di ricevere una telefonata… la sto sparando grossa, da parte di Putin e sentirmi dire ‘Caro Al Bano, puoi venire in Russia a cantare e puoi andare anche in Ucraina a cantare ma cantare in nome della pace'”. – ha detto il cantante di Cellino San Marco nel rispondere a Mara Venier.

“Non vedo l’ora – non tanto per me ma per tutto il popolo – perché é un’idea inaccettabile che al giorno d’oggi ci debba essere ancora la guerra nonostante tutto quello che è accaduto dal ’38 fino al 1945” – ha aggiunto Albano Carrisi che ha ribadito di aver rispedito al mittente l’invito che ha ricevuto da Mosca.

‘Si spendono milioni di euro e di dollari in nome delle bombe quando un popolo muore di fame’

“Quanti migliaia di danni perché si spendono tanti milioni di euro e di dollari in nome delle bombe e quando un popolo muore di fame, nessuno va a dare un po’ di pane a quella gente lì. Non la capisco, non l’accetto!” – ha chiosato Al Bano che è stato festeggiato con tanto di torta portata in studio dalla figlia Jasmine.