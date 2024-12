Salerno, accensione Albero di Natale con polemica: De Luca perde le staffe

Inaugurazione con un piccolo contrattempo. Con l’accensione dell’Albero di Natale, a Salerno, entra nel vivo l’edizione 2024 di Luci d’Artista, la rassegna di opere luminose organizzata dal Comune di Salerno grazie al contributo della Regione Campania.

Vincenzo De Luca ha partecipato alla cerimonia di accensione dell’Albero di Natale: un disguido lo fa arrabbiare

Nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre, dopo la prima cerimonia dei giorni scorsi, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, hanno partecipato all’inaugurazione prima delle Luci a Piazza Flavio Gioia, dove quest’anno i protagonisti saranno gli Ufo, e poi del grande albero in piazza Portanova. 1.500 sfere di colore bianco/oro/rosso, decorano l’albero alto 21,80 metri per un diametro di base di 7,80 metri e 800 rami.

L’accensione dell’albero è stata caratterizzata da un disguido tecnico che ha fatto infuriare De Luca che all’arrivo in Piazza Portanova ha trovato l’autogru dei vigili del fuoco che era ancora impegnata nell’apposizione della pallina di Natale della Questura, omaggio alla città di Salerno, con tanti salernitani in attesa dell’accensione. Da qui la richiesta di lasciare la Piazza dove non ha tenuto il discorso.

‘Bisogna partire a febbraio e non a settembre per preparare Luci d’artista’, in Piazza Flavio Gioia arrivano gli Ufo

La struttura è dotata di 96.000 luci a led bianco caldo e bianco freddo con effetto lampeggiante (assorbimento 3.6 kW). Il tutto è abbellito da un nastro di colore bianco che ‘abbraccia’ l’albero che anche quest’anno si conferma verde. I due momenti inaugurali sono stati accompagnati da altrittanti spettacoli musicali previsti nel vasto cartellone di “Musica d’Artista”: Coro e Quartetto d’Archi per un concerto gospel in piazza Flavio Gioia e coro di Voci Bianche del Teatro Verdi in Piazza Portanova.

“Bisogna partire a febbraio e non a settembre per preparare Luci d’artista. La città di Salerno può accogliere al meglio le migliaia di turisti che visitano la città. Godiamoci questa festa. Siamo riusciti anche quest’anno a realizzare questa festa con le Luci d’Artista. A queste si aggiungono una serie di eventi molto belli, teatro, musica, spettacoli, gospel, che allieteranno le vacanze di concittadini e visitatori. Anche quest’anno si respirerà una bella aria di festa”, ha detto il presidente della Giunta Regionale De Luca in Piazza Flavio Gioia. “Come ogni anno – ha aggiunto il sindaco Napoli – abbiamo organizzato una manifestazione che attrae turisti. E l’abbiamo arricchita con tanti eventi collaterali che appassioneranno grandi e piccini.

É infatti entrata nel vivo la fitta programmazione di eventi e spettacoli promossi dal Comune di Salerno, con il contributo ed in sinergia con associazioni culturali e di categoria, per rendere ancora più gradevole la passeggiata in città alla scoperta delle Luci d’Artista che già nel primo weekend ha richiamato tantissimi visitatori in Piazza Sant’Agostino è in corso “Meravigliosa”, evento promosso da CNA Salerno, che farà pulsare il cuore antico della città tra emozioni, tradizioni natalizie e solidarietà. I ​​mercatini di Natale trasformeranno la piazza in uno speciale Villaggio dell’Artigianato e non mancherà la Casa di Babbo Natale per regalare sorrisi ai più piccoli, che qui potranno consegnare le loro letterene”. Giornata tutta dedicata ai bambini, invece, quella di sabato 7 dicembre.

Le iniziative per il week end dell’Immacolata

Dalle 16:30 il Complesso di Santa Sofia si trasformerà nel “Castello dei folletti dispettosi”, evento promosso sempre da CNA Salerno: laboratori, sorprese, giochi e spettacolo per scatenare la curiosità ed il divertimento dei più piccoli. E alle 18.30, al teatro Augusteo, “Miracolo a Notre Dame”, il primo dei 4 appuntamenti con “Le Fiabe per Luci d’Artista”, la rassegna promossa da Confcommercio Salerno con La Compagnia dell’Arte per dare spazio al bello della favolistica antica e moderna.

Per chiudere il lungo fine settimana dell’Immacolata, ancora un concerto gospel domenica 8 dicembre, alle 20.00, nella Chiesa di Madonna di Fatima. “Ce ne sarà per tutti, insomma: i cittadini salernitani ei tantissimi turisti attesi nei prossimi giorni potranno così vivere la magica atmosfera delle Luci ed insieme godere di tanti, diversi momenti di svago”