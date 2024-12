Simone Caico muore a 18 anni in un incidente a Vedelago: moto e rugby le sue passioni

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 8:00 di venerdì 6 dicembre sulla Sr63, a Vedelago, in provincia di Treviso, in uno scontro tra un’auto e una moto che ha preso fuoco. Il figlio del titolare di un bar nelle vicinanze ha preso l’estintore ed ha spento le fiamme. “Alcuni passanti mi hanno inchiesto di intervenire, poi ho visto il corpo del ragazzo. Queste tragedie fanno riflettere”.

Scontro tra auto e moto a Vedelago: Simone Caico ha perso la vita mentre andava a scuola, grave 41enne

Sul posto i vigili del fuoco. La giovane vittima si chiamava Simone Caico, residente a Fossalunga, stava andando a scuola all’istituto Maffioli di Castelfranco in sella alla sua Ducati. Dopo aver messo in sicurezza i mezzi, i pompieri hanno estratto dalle lamiere dell’auto una donna di 41 anni, gravemente ferita, e affidata alle cure del personale sanitario del Suem 118. La donna è stata poi elitrasportata in ospedale. Nulla da fare per il centauro deceduto nonostante i tentativi di soccorso. Il violento impatto l’ha fatto sbalzare a 20metri dal luogo dello scontro.

Il 18enne aveva giocato con Rugby Paese, la famiglia gestisce un panificio in paese

Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Simone Caico era un grande appassionato di morto e fino allo scorso anno aveva giocato con il Rugby Paese come pilone e tallonatore. Era originario di Feltre ma viveva con la sua famiglia a Fossalunga di Vedelago: i genitori sono particolarmente conosciuti in paese perché hanno un panificio.