Salerno, Fidalma Mei travolta e uccisa a 78 anni mentre attraversava sul lungomare Marconi

Fidalma Mei travolta e uccisa sul lungomare Marconi

Una donna salernitana, Fidalma Mei di 78 anni, è stata investita e uccisa a Salerno probabilmente durante un attraversamento pedonale in via Enrico Perito.

Fidalma Mei stava raggiungendo la fermata del pullman a Torrione quando è stata travolta da un SUV

La vittima è una donna che risiedeva nel quartiere Torrione e che si stava dirigendo verso la fermata del pullman. Non sembra ci siano telecamere in zona per delineare l’esatta dinamica del sinistro mortale. Procedono gli agenti della Polizia Municipale di Salerno. L’incidente è avvenuto giovedì 9 gennaio nei pressi del lido Aurora sul Lungomare Marconi.

Sono in corso gli esami tossicologici sull’uomo che ha investito e ucciso l’anziana. Il conducente del SUV Bmw si è fermato dopo l’incidente per prestare i primi soccorsi ed allertare il 118. La 78enne è stata trasportata in codice rosso al Ruggi dove è deceduta. Il conducente del veicolo è un salernitano di 40 anni, R. M.. L’uomo, dopo il termine degli esami tossicologici, sarà condotto al Comando di Polizia municipale per tutti gli atti formali. Intanto, la vettura è stata sottoposta a sequestro.

L’automobilista ha prestato soccorso, la 78enne era la moglie del maestro del Conservatorio Antonio Florio

Non è chiaro se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali. Gli agenti della Polizia Municipale stanno lavorando per delineare l’esatta dinamica del sinistro che ha causato la morte della donna nei pressi del lido Aurora a Salerno. Negli ultimi anni sul lungomare Marconi si sono registrati diversi incidenti mortali con i residenti che più volte hanno chiesto all’amministrazione comunale di intervenire per trovare dei correttivi visto che spesso le auto percorrono quel tratto di strada ad alta velocità. Fidalma Mei è l’ex moglie del compianto maestro e docente del Conservatorio Martucci di Salerno, Antonio Florio.