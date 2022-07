Salerno, scontro violento nella notte all’incrocio delle Poste centrali: auto distrutte (Video)

Due auto distrutte, apprensione, traffico paralizzato e movida in tilt per un nuovo incidente a Salerno all’incrocio delle Poste centrali nella notte tra sabato 2 e domenica 3 luglio. Intorno alle 1:00 lo scontro tra una Renault Clio, proveniente dalla discesa di via Cilento, e una Mercedes che transitava in Corso Garibaldi.

L’auto proveniente da Corso Garibaldi ha abbattuto una barriera di protezione dopo il violento impatto

Distrutta la parte anteriore della Renault

La carreggiata invasa da detriti e pezzi di auto

Nel violento impatto una delle vetture ha abbattuto una barriera di protezione

L’impatto è stato talmente violento che una delle vetture ha abbattuto la barriera di protezione posizionata nei pressi dell’ingresso delle poste. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con due ambulanze che sono giunte sul posto con carabinieri, polizia ed operatori di strade sicure che hanno provveduto a delimitare ed inibire al traffico la zona interessata dall’incidente stradale con grossi disagi per chi doveva raggiungere via Roma.

Per oltre un’ora le auto provenienti da via Cilento sono state costrette a svoltare verso il Lungomare cittadino nell’attesa che venissero completate le operazioni di soccorso e bonificato il tratto di strada interessato dal sinistro. Presenti sulla carreggiata diversi pezzi delle due macchine coinvolte nell’incidente. Almeno una persona è stata costretta a ricorrere alle cure degli operatori del soccorso.

Tratto di strada temporaneamente chiuso al traffico: movida in tilt

L’incrocio delle Poste centrali, nel cuore di Salerno, da tempo è uno dei punti ad alto rischio della city. A novembre 2021 un centauro 28enne aveva perso la vita. Una lunga scia di sangue in un tratto di strada che ha sollevato più di una polemica nel corso degli anni.

All’incrocio è presente l’impianto semaforico che, però, da tempo è disattivo. In molti hanno chiesto che vengano presi provvedimenti per rendere più sicuro l’incrocio tra via Cilento e Corso Garibaldi.