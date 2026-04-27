Salvini nel pollaio della “famiglia nel bosco”: uova in mano e un messaggio preciso sui figli lontani

Salvini incontro Nathan e Catherine a Palmoli
Una visita fuori dagli schemi per Matteo Salvini, che a Palmoli ha incontrato la cosiddetta famiglia nel bosco. Tra galline, uova appena raccolte e animali liberi nella tenuta, il vicepremier ha trascorso oltre un’ora con i genitori dei tre bambini allontanati.
Ma dietro le immagini quasi rurali c’è una vicenda ancora aperta, che tocca un tema delicato: l’allontanamento dei minori e il ruolo delle istituzioni.
Nel pollaio con Salvini: una scena insolita
Alla fine della visita, tra saluti e strette di mano, a Salvini vengono consegnate alcune uova fresche: un gesto semplice, quasi simbolico, che racconta più di tante parole la quotidianità della famiglia nel bosco.
Intorno, gli animali che si muovono liberi, il cavallo bianco di Catherine e una casa immersa nella natura, lontana dai ritmi cittadini.
Una scena quasi sospesa, lontana dalla politica quotidiana, ma che racconta molto del contesto in cui vivono Nathan e Catherine, coppia anglo-australiana finita al centro di una vicenda giudiziaria complessa.
Durante la visita, Salvini ha osservato da vicino la tenuta, i pannelli solari, le modifiche apportate alla casa. Non un passaggio formale, ma un sopralluogo vero e proprio.
L’incontro con i genitori: domande e ascolto
Il colloquio è durato circa un’ora.
Salvini ha chiesto dei bambini, delle loro abitudini, persino dei compleanni non festeggiati insieme alla famiglia.
Un dettaglio che emerge come uno dei più significativi: la distanza non è solo fisica, ma riguarda anche momenti quotidiani che non tornano più.
I genitori, Nathan e Catherine, hanno accompagnato il ministro lungo tutta la proprietà, mostrando ogni aspetto della loro vita nel bosco.
Al termine dell’incontro, una stretta di mano e un saluto sulla strada provinciale che attraversa la zona.
Le parole di Salvini: “Cinque mesi sono fuori dal mondo”
È fuori dalla casa, davanti ai giornalisti, che arriva il messaggio più diretto.
Salvini parla apertamente della situazione dei tre bambini, allontanati da oltre cinque mesi:
“Per me già una settimana era troppo, cinque mesi è fuori dal mondo”.
Il vicepremier sottolinea anche i limiti del suo intervento:
può seguire la vicenda, ma non può interferire con le decisioni della magistratura e dei servizi sociali.
Allo stesso tempo, annuncia un intervento legislativo per il futuro, con l’obiettivo di evitare che decisioni così delicate siano affidate a una sola figura, ma a un team di esperti.
La “famiglia nel bosco” e il caso che divide
Il caso Salvini famiglia nel bosco è diventato emblematico perché mette insieme due piani: uno privato e uno pubblico.
Da una parte c’è una famiglia che ha scelto uno stile di vita alternativo, immerso nella natura.
Dall’altra ci sono le istituzioni, chiamate a valutare il benessere dei minori.
Non è il primo caso in cui queste due dimensioni entrano in conflitto, ma qui il contrasto è particolarmente evidente.
E c’è un dettaglio che resta: mentre si discute di leggi e procedure, i bambini continuano a vivere lontani da casa.
Il punto che resta aperto
La visita di Salvini non cambia immediatamente la situazione, ma riporta attenzione su un tema che spesso resta ai margini.
Il nodo vero non è solo giudiziario, ma anche culturale:
fino a che punto lo stile di vita di una famiglia può essere considerato adeguato?
E soprattutto, chi decide dove si trova quel confine?