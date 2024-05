Saman Abbas, arrestata la madre in Pakistan: per i giudici potrebbe essere l’esecutrice del delitto

La madre di Saman Abbas, Nazia Shaheen, 51 anni, è stata arrestata in Pakistan. La donna a dicembre è stata condannata all’ergastolo dalla Corte di assise di Reggio Emilia, per l’omicidio della figlia, accusata dall’indagine della Procura e dei carabinieri.

Nazia Shaheen arrestata in un villaggio ai confini con Kashmir dopo tre anni di latitanza

Era latitante dal 1° maggio 2021, il giorno in cui era tornata in patria da Novellara, insieme al marito, dopo l’omicidio. Su di lei c’era un mandato di cattura internazionale. É stata trovata in un villaggio ai confini con il Kashmir, nell’ambito delle attività d’indagine poste in essere in collaborazione con Interpol e la Polizia Federale pachistana. Dopo l’arresto è stata trasferita a Islamabad per le procedure formali di estradizione.

La donna è comparsa la mattina di venerdì 31 maggio in tribunale nella capitale pachistana alle 10 ora locale (le 7 in Italia). Per i giudici della Corte d’assise di Reggio Emilia, che l’hanno condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Saman, Nazia Shaheen potrebbe essere stata “l’esecutrice materiale” del delitto. L’elemento per la prima volta emerse nelle oltre 600 pagine delle motivazioni della sentenza della Corte emiliana.

La donna era fuggita con il marito, Shabbar Abbas, nella notte fra il 30 aprile e il 1° maggio con un biglietto di sola andata da Milano Malpensa per Lahore. La richiesta di estradizione per entrambi, madre e padre di Saman, era stata firmata dall’allora ministra della Giustizia Marta Cartabia il 23 settembre 2021 con Shabbar che fu arrestato il 15 novembre 2022 nella regione del Punjab su mandato di cattura internazionale. Dal momento dell’arresto al suo arrivo in Italia trascorsero quasi dieci mesi.

La fuga con il marito dopo l’omicidio, il legale del fidanzato di Saman: ‘Ora venga in Italia a scontare la sua pena’

Per lui la procedura di estradizione fu particolarmente lunga per la mancanza di accordi bilaterali in materia fra Italia e Pakistan. Il via libera da parte della magistratura, dopo molti rinvii, arrivò il 4 luglio 2023, ma mancava l’ok del governo pachistano. Il semaforo verde si accese a fine agosto, con la concessione dell’estradizione del ministro dell’Interno pachistano. Un esito storico perché non era mai successo che una estradizione attiva fosse concessa dal Pakistan.

“Siamo veramente felici di apprendere la notizia dell’arresto della madre di Saman, avvenuto questa mattina da parte della polizia del Punjab. Speravamo e ci credevamo fosse solo una questione di tempo. Una madre che si macchia di questo efferato crimine merita di scontare tutta la condanna inflitta dal Tribunale di Reggio Emilia. Attendiamo sia estradata e venga a scontare la sua pena” – così l’avvocato alessandrino Claudio Falleti, della parte civile Saqib Ayub, fidanzato italiano della 18enne uccisa a Novellara.