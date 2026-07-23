San Bartolomeo al Mare, muore il bimbo di 6 anni investito sulle strisce: era in vacanza con la famiglia

Il piccolo è stato investito sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare

Non ce l’ha fatta il bambino di 6 anni investito da una moto

Una vacanza al mare si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto due comunità. È morto il bambino di 6 anni, residente a Torino, che nel pomeriggio di ieri era stato investito da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. Ricoverato in condizioni disperate all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, il piccolo non è riuscito a sopravvivere alle gravissime ferite riportate nell’impatto.

La notizia del decesso, confermata dall’ospedale, ha gettato nello sconforto la famiglia e l’intera comunità ligure, dove il bambino stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme ai genitori.

L’investimento mentre attraversava con la mamma

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il bambino stava attraversando la statale Aurelia, all’altezza dell’incrocio con via Corsica, insieme alla madre quando è stato travolto da una motocicletta che procedeva in direzione Diano Marina.

L’impatto è stato violentissimo. I soccorritori del 118, intervenuti con un’ambulanza della Croce d’Oro di Cervo e un’automedica, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Per questo è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, che ha trasferito il piccolo d’urgenza al Gaslini di Genova.

Nonostante le cure intensive e i tentativi disperati dei medici di salvargli la vita, le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi.

Indagini in corso sulla dinamica

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e tutti gli elementi utili a chiarire quanto accaduto.

Il motociclista, rimasto illeso nello schianto, potrebbe ora dover rispondere dell’accusa di omicidio stradale, mentre saranno gli accertamenti investigativi a stabilire eventuali responsabilità e a verificare tutti i dettagli dell’investimento.

La madre del bambino, che ha assistito alla scena, è stata soccorsa dal personale sanitario dopo essere stata colta da un forte stato di choc.

Il dolore della comunità

La morte del piccolo ha profondamente colpito anche San Bartolomeo al Mare. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio di vicinanza alla famiglia.

«Ci uniamo al dolore dei genitori del bambino deceduto a seguito del tragico incidente», si legge nella nota diffusa dal Comune, che ha invitato le attività commerciali della cittadina a sospendere simbolicamente il lavoro dalle 9 alle 10 in segno di rispetto e partecipazione al lutto.

Quella che doveva essere una vacanza estiva si è così trasformata in una tragedia destinata a lasciare un segno profondo, mentre gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire con precisione gli ultimi istanti prima del drammatico investimento.