San Beniamino onomastico oggi 31 marzo: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi 31 marzo San Beniamino Martire. Il diacono di Ergol, in Persia, fu ucciso durante la sanguinosa persecuzione dei cristiani iniziata sotto il regno di Iezdegerd I e proseguita dal suo successore, Bahram-Gor.

Sam Beniamino, l’incendio al tempio e la persecuzione dei cristiani

Secondo alcune fonti la morte di San Beniamino avvenne nel 420 dopo l’incendio di un tempio, Pireo, dedicato al fuoco ad Ergol. Un gesto sfrontato che costò caro a tutte le persone vicine al sacerdote Hasu che venne individuato come responsabile dell’accaduto. Nella circostanza furono arrestati il vescovo Abdas, il fratello Papa, i preti Hasu e Isacco, il segretario Ephrem, il suddiacono Papa, i laici Daduq e Durtan.

La morte di Beniamino, diacono di Ergol

Al vescovo fu ordinato, come pena, di ricostruire il tempio ma si rifiutò e fu condannato a morte. In quel periodo furono numerosi i cristiani perseguitati e uccisi dopo l’incendio del tempio. Tra questi Ormisda (Manides), Sahin e Beniamino, il diacono di Ergol. Secondo il Martyrologium Romanum il martirio di San Beniamino avvenne in Ergol (Argul) in Persia: “Non desistette dal predicare le Verità della fede, sotto Bahrom-Gor che consumò il suo martirio venendogli conficcati negli orifizi e sotto le unghie legni sottili ed acuminati”.

Il significato del nome. Beniamino ovvero di “figlio della destra” ovvero “della fortuna”. Varianti del nome: Benjamin, Ben. Pur esponendosi in qualsiasi tipo di pericolo, è una persona che sa sempre come cadere in piedi.

