Sara Romano travolta e uccisa a Napoli dopo la serata con le amiche: 29enne si consegna dopo la fuga

La 21enne Sara Romano è stata investita e uccisa a Napoli all’alba da un’auto pirata in via Cattolica, una strada di collegamento tra la zona di Cavalleggeri d’Aosta e Coroglio, nella parte occidentale della città. Il fatto è avvenuto alle 6:30 di domenica 5 maggio. La giovane, insieme con tre amiche, uscita da un locale al termine di una serata, è salita sull’auto per tornare a casa.

Sara Romano investita e uccisa a Cavalleggeri d’Aosta: era scesa dal sedile posteriore dell’auto per mettersi alla guida

Dopo pochi metri ha chiesto al conducente di fermarsi, sempre sulla stessa strada, per mettersi lei alla guida della vettura di cui era proprietaria. La 21enne è scesa allora dal sedile posteriore per mettersi al volante, ma non ha fatto in tempo perché è stata investita da un’auto che sopraggiungeva. Il conducente del Suv si è dato alla fuga ma in poco tempo è stato individuato dalle forze dell’ordine.

Dopo essere stato individuato dai carabinieri di Bagnoli, grazie ai sistemi di videosorveglianza, si è consegnato alle forze dell’ordine accompagnato da un avvocato, l’uomo, un 29enne di Scampia, che ha noleggiato la vettura coinvolta all’alba nel grave incidente avvenuto in via Cavalleggeri, a Napoli, costato la vita una ragazza. Sono riusciti a risalire alla targa e all’autonoleggio dove era stata prelevata la macchina.

Il 29enne di Scampia si è consegnato dopo essere stato individuato dai sistemi di videosorveglianza

L’uomo, che potrebbe essere l’autista della vettura pirata, si trova ora sotto interrogatorio in caserma. Dopo essere stato contattato dai genitori, su consiglio dei militari, il presunto responsabile dell’incidente mortale a Sara Romano ha deciso di consegnarsi in un commissariato della città. Così sono arrivati ​​fino all’abitazione del noleggiatore dove è stata trovata e prelevata la vettura sulla quale sono ora in corso i rilievi da parte della polizia municipale.