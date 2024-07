Savina Disanti, la 57enne annegata a Vieste, ha cercato in tutti i modi di tenere a galla la nipotina di tre anni e mezzo che veniva trascinata via dalla corrente davanti all’isolotto di Sant’Eufemia. Entrambi erano già in mare insieme – come accertato dalla Capitaneria di porto – con altri tre familiari, due bambini e un ragazzo.

Savina Disanti e la bimba portati via dalla corrente, la 57enne di Vieste è riuscita a tenere la piccola con testa fuori dall’acqua

All’improvviso il mare si è agitato e la corrente ha trascinato via Savina e la nipotina di tre anni lontano dagli altri. A quel punto la 57enne ha tenuto la piccola con la testa fuori dall’acqua mentre lei, probabilmente a causa di un malore provocato dallo sforzo, è annegata. Sulla spiaggia c’era anche il marito che si è tuffato ed è riuscito a raggiungere gli altri tre membri della famiglia che erano più vicini.

Savina Disanti e la nipote, portati lontano dalla corrente, sono stati recuperati da un uomo a bordo di un gommone allertato da un altro bagnante che aveva notato la donna con la testa sott’acqua. É stato quest’ultimo a praticare alla 57enne un massaggio cardiaco sperando di poterla salvare. Ma la donna non ce l’ha fatta.

Un bagnante l’ha soccorsa ed ha tentato di salvarla con il massaggio cardiaco, salva la piccola

Sta bene la bimba di tre anni e mezzo salvata da Savina Disanti. La piccola è stata ricoverata per precauzione nel reparto di pediatria dell’ospedale di Foggia dove sarà sottoposta ad accertamenti di routine. Da quanto si capisce, anche gli altri genitori che erano in mare con la donna stanno bene. Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, parla di una “enorme perdita per tutta la comunità”. La vittima era la proprietaria dell’omonima cartolibreria di via Vittorio Veneto ed era molto conosciuto in città.