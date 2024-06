Tragico incidente in moto dopo il concerto di Ultimo, Peschici e Vieste piangono Vincenzo De Nittis

Le comunità di Peschici e Vieste si sono strette attorno alla famiglia di Vincenzo De Nittis, il 35enne deceduto in un incidente in moto lunedì 10 giugno mentre rientrava nel foggiano con la fidanzata, la 34enne Sara, dal concerto di Ultimo al Maradona di Napoli.

Alla chiesa parrocchiale di Sant’Antonio di Padova l’ultimo saluto a Vincenzo De Nittis

L’ultimo saluto è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio di Padova mercoledì 12 giugno. In tanti l’hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio. Un ragazzo solare e iper attivo che aveva la passione per il padel – era di casa al centro sportivo Star di Vieste -, per i viaggi, per la natura e per la fotografia. Il padre, Fernando De Nittis, era titolare di una rivendita di tabacchi a Peschici mentre la madre, Ezia Delli Muti, era originaria di Vieste dove il 35enne aveva frequentato i primi due anni del liceo scientifico.

Lo scontro mortale lungo la provinciale 38, la fidanzata sottoposta ad un intervento chirurgico al Riuniti di Foggia

Lungo la provinciale 38, tra Apricena e San Nazario, si sono spezzati i sogni e i progetti di vita di Vincenzo De Nittis. Un violento scontro frontale con un’auto non gli ha dato scampo mentre la compagna è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia dove è trasportata in elisoccorso. La 34enne è stata sottoposta ad un delicato intervenuto chirurgico. Un tragico rientro a casa dopo la serata trascorsa a Napoli per il concerto di Ultimo.