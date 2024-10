Scambia colchicina per melatonina: strazio a Novoli per la morte della 15enne Eva

Stroncata da un sovradosaggio letale di colchicina a 15 anni per un terribile errore. Novoli piange Eva, una giovane piena di vita che il destino ha sottratto troppo presto agli affetti più cari.

La studentessa del liceo Palmieri stroncata da un mix di farmaci

Il dramma si è consumato in provincia di Lecce con mamma Battistina che su Facebook ha ricordato quanto amasse la vita la sua bambina. “Aveva un mondo dentro immenso, fatto di desideri, progetti ed entusiasmo per il futuro”. Il dramma si è materializzato alcuni giorni fa quando l’adolescente, in un momento di stress per il ciclo e lo studio, ha assunto alcuni farmaci e come riferito dalla madre ha esagerato con il paracetamolo ma fatale pare sia stato l’aver scambiato un farmaco per un integratore.

“Ha assunto della colchicina, un farmaco che era nell’armadio da anni scambiandolo probabilmente per melatonina”. Il sovradosaggio ha reso il medicinale un veleno letale per Eva. Sotto choc i compagni di scuola di Eva che frequentava il Liceo classico e musicale Giuseppe Palmieri.

Il dolore della madre: ‘Dentro aveva un mondo immenso fatto di desideri e progetti per il futuro’

Amci e studenti che hanno dato l’ultimo saluto ad Eva alle 13:30 di mercoledì 16 ottobre alla sala del commiato di Novoli intitolata a Sant’Antonio Abate diventata piccola per il grande afflusso di persone che si sono strette intorno alla famiglia della 15enne e l’hanno accompagna nell’ultimo viaggio.