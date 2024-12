Scende dall’auto dopo l’incidente sull’A35, Adela travolta e uccisa a 27 anni

La 27enne Adela Xhaferri è morta nella tarda serata di venerdì 6 dicembre investita lungo l’autostrada A35, la Brebemi, all’altezza dell’uscita di Travagliato, in provincia di Brescia, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente.

Adela Xhaferri

Adela Xhaferri scende dall’auto dopo un incidente a Travagliato e viene travolta da un’altra vettura

Il dramma si è verificato intorno alle 23:00. La donna viaggiava come passeggera su un’auto guidata da un amico che è finita fuori strada. Entrambi non avevano riportato gravi conseguenze, ma quando Adela Xhaferri è scesa dall’auto è stata travolta da un’altra vettura che non è riuscita ad evitare l’impatto forse per la scarsa illuminazione.

Il ragazzo alla guida dell’auto, che ha perso il controllo, è risultato negativo all’alcoltest. Sia la vittima che il conducente erano di origini albanesi. Non è stato ancora chiarito il motivo per cui l’auto su cui viaggiava la 27enne sia finita contro il guard-rail senza coinvolgere nessun’altra vettura. La vittima viveva a Brescia.