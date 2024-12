Schiacciati e uccisi dal camion: tragedie sul lavoro a Capoterra e Postiglione

Stefano Deiana, 57 anni di Capoterra, in Sardegna; Domenico Caputo, 36 anni di Postiglione, in Campania. Altri due nomi, dopo l’operaio di Genova, si sono aggiunti mercoledì 18 dicembre alla lista dei morti sul lavoro che hanno segnato tutto il 2024.

Il 57enne Stefano Deiana è stato travolto da un camion a Capoterra mentre lavorava con un collega

Una lunga scia di sangue che unisce tutta l’Italia, da Nord a Sud, senza tralasciare alcuna regione. Una ferita aperta che si allarga sempre più, come ricordano i dati dell’Inail: 890 caduti sul lavoro nei primi dieci mesi del 2024, 22 in più dello stesso periodo dello scorso anno. Un incremento che fa rabbrividire. Il timore è che il ci si avvicini al triste record dello scorso anno con 1.041 morti, quasi tre croci ogni giorno. La tragedia in Sardegna si è consumata nella zona industriale di Elmas, comune della città metropolitana di Cagliari, in una officina specializzata nella riparazione di mezzi pesanti.

Stefano Deiana e il collega Abdoulaye Lo, 27 anni, senegalese residente a Cagliari, sono stati schiacciati dal camion che stavano riparando. Deiana è morto sul colpo, il più giovane è stato trasportato in ospedale con fratture alle gambe: non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due meccanici stavano riparando le ruote del mezzo pesante. Si trovano sotto il camion all’altezza della ruota posteriore destra quando il conducente, un uomo di 47 anni, ha staccato il freno a mano. Il camion, a motore spento, è scivolato indietro per inerzia travolgendoli. Per Deiana non c’è stato scampo: troppo gravi le lesioni da schiacciamento, l’uomo è morto tra le braccia dei medici del 118. Con quella di oggi, salgono a 26 le vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna.

Duro il commento del segretario regionale della Cgil: “Sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici che costruiscono la ricchezza della Sardegna e del Paese si scaricano – denuncia Fausto Durante – le storture di un sistema economico e di un modello di produzione che considerano salute e sicurezza come costi da tagliare anziché come investimenti prioritari”.

Domenico Caputo schiacciato dal portellone del mezzo pesante mentre lavorava nell’azienda di famiglia

Dalla Sardegna alla Campania. Molto simile l’infortunio avvenuto a Postiglione, nel Salernitano, costato la vita a Domenico Caputo. Il 36enne è stato travolto da un camion mentre lavorava nella fabbrica di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato schiacciato dal portellone del mezzo pesante, probabilmente a causa di un guasto meccanico.

Pare fosse intento a scaricare un carico dal camion quando è rimasto coinvolto nell’incidente. Si conta un ferito invece nell’Aretino. Nel comune di Castiglion Fibocchi un uomo di 40 anni è rimasto schiacciato da una pressa per l’imbottigliamento del vino. E’ ora ricoverato alle Scotte di Siena, dove è arrivato in codice rosso