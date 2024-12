Chi l’ha visto, allarme a Masone per la scomparsa di Franca: l’avvistamento e i messaggi minacciosi

Non si è presentata nell’istituto scolastico dove lavora lunedì 16 dicembre ed è immediatamente scattato l’allarme per la scomparsa della 65enne Franca dal comune di Masone, in provincia di Genova. La figlia, Lisa, sconvolta e preoccupata, come tutta la famiglia che ha chiesto aiuto a Chi l’ha visto nella speranza di ritrovarla quanto prima. “Conosciuta da tutti come la professoressa Caruzzo, insegnante delle medie a Campo Ligure” – è stato precisato durante la puntata del 18 dicembre.

A Masone era conosciuta come la professoressa Caruzzo: ‘Non avrebbe mai lasciato solo il gatto Romeo’

“L’allarme è partito proprio dalla scuola essendo una persona attenta, rispettosa e rigorosa. Non riuscivano a contattarla e si sono recati preso l’abitazione” – ha detto Anna Carlini assessora al sociale del comune di Masone sottolineando che non avrebbe mai lasciato l’amato gatto Romeo. I vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione della 65enne ma hanno trovato soltanto il felino.

Una persona l’avrebbe vista domenica 15 dicembre alla stazione di Ovada, in provincia di Alessandria, intorno alle 15 mentre parlava al telefono. L’ultimo accesso WhatsApp è delle 15:34. La famiglia confida anche in un intervento di questa persona che sarebbe stata l’ultima a parlare con lei prima della scomparsa.

Il gatto Romeo

L’avvistamento ad Ovada: ‘L’hanno vista parlare a telefono’, aveva troncato con una persona che le mandava messaggi minacciosi

“L’allontanamento è volontario” – ha aggiunto Anna Carlini. Inoltre Franca aveva troncato una relazione con una persona di Genova che le mandava messaggi minacciosi e comunque poco graditi. “Mi dispiace che non ci sia stata segnalata questa situazione di disagio perché abbiamo un assistente molto capace ed avremmo anche potuto aiutarla con un colloquio”.

La professoressa stava cercando casa per trasferirsi a Genova. Al momento della scomparsa indossava una giacca marrone, un cappellino di lana scuro tipo basco, una borsetta e una busta della spesa. Ha con sé il cellulare ma risulta spento.