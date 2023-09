Schianto Freccia Tricolore a Torino, morta bimba di 5 anni, grave il fratellino: il drammatico video

Nello schianto di un velivolo della pattuglia delle Frecce Tricolori precipitato su una vettura a San Francesco al Campo, nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle (Torino), è morta una bambina di 5 anni. Il tragico incidente ha coinvolto un nucleo familiare con il fratellino della piccola che è rimasto gravemente ferito.

Il pilota della Freccia Tricolore si è lanciato con il paracadute dopo aver comunicato di aver un problema con il motore

Il pilota, il Maggiore Oscar Del Do’, si è salvato lanciandosi con il paracadute ed è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco con ustioni. Durante il volo avrebbe comunicato al suo caposquadra di avere un problema al motore. In seguito ha perso il controllo del velivolo e ha azionato il dispositivo di eiezione dalla cabina. L’aereo, cadendo a terra, ha preso fuoco e ha colpito un’automobile di passaggi

Secondo alcune fonti il velivolo Pony 4 sarebbe diventato ‘ingovernabile’ a causa di un impatto con uno stormo di uccelli ma sulla dinamica ci sono accertamenti in corso. Il bimbo di 9 anni è stato portato all’ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, e la sua prognosi è riservata.

La bambina è deceduta sul colpo, il fratellino ha riportato ustioni di secondo grado: nell’incidente feriti anche il padre e la madre

Ha riportato ustioni di secondo grado sul 15 per cento della superficie corporea con la Tac non ha evidenziato lesioni importanti. Niente da fare per per la sorellina che è deceduta sul colpo. La mamma e il papà, sempre per delle ustioni, sono stati ricoverati al Cto e al San Giovanni Bosco.

Le Frecce Tricolori avevano raggiunto il capoluogo piemontese per partecipare a un’esibizione organizzata per il centenario dell’aeronautica militare dell’Aero Club di Torino-Collegno. L’evento è stato annullato.