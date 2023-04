Ultraleggero precipita in provincia di Udine: muore pilota delle Frecce Tricolore e un parente

Un Pioneer 300 è precipitato intorno alle 18:30 di sabato 29 aprile sulla catena dei Musi, nell’area dell‘Alta Val Torre, in comune di Lusevera, in provincia di Udine.

Il veicolo è precipitato sulla catena dei Musi, l’allarme lanciato da 3 residenti di Lusevera

L’ultraleggero era pilotato dal capitano Alessio Ghersi, 34enne originario di Domodossola, pony 5 nella formazione della Pan. Per lui e per il parente che era a bordo del veicolo non c’è stato nulla da fare. Da cinque anni faceva parte delle Frecce Tricolori ed era uscito per un volo turistico. A far scattare l’allarme sono sono stati tre abitanti di Lusevera che prima hanno visto l’ultraleggero precipitare e poi sentito una forte esplosione.

Immediatamente è stato allertato il 112 con gli equipaggi dell’Elisoccorso e dell’elicottero dei Vigili del fuoco che li hanno trovati morti carbonizzati. Sul posto anche i carabinieri, il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza. La Procura della Repubblica di Udine indaga sull’incidente con l’Ansv, Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, ha aperto un’inchiesta di sicurezza e inviato un investigatore sul sito dell’incidente.

Il 34enne Alessio Ghersi ed un parente trovati carbonizzati

Alessio Ghersi, 34 anni , originario di Domodossola, ricopriva attualmente la posizione di 2° Gregario destro, Pony 5, all’interno della formazione delle Frecce Tricolori. Era entrato in Aeronautica Militare nel 2007 con il Corso Ibis V dell’Accademia Aeronautica.

Dopo le scuole di volo era stato assegnato al 4° Stormo di Grosseto, dove aveva conseguito la qualifica di pilota combat ready sul velivolo Eurofighter, svolgendo attività di difesa aerea sia in ambito nazionale sia in missioni Nato. Selezionato successivamente per le Frecce Tricolori, avrebbe a breve preso parte alla sua quinta stagione acrobatica con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Alessio Ghersi

Era alla sua quinta stagione con le Frecce Tricolori

Lascia la moglie, Jenny, e due figlioli ancora in tenera età. L’Aeronautica militare ha espresso “cordoglio” per la morte del capitano Alessio Ghersi, delle Frecce Tricolori, morto insieme con un parente in un incidente con un velivolo ultraleggero, e ha reso noto che è stato annullato il tradizionale evento del 1° maggio a Rivolto, in provincia di Udine.