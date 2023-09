Schianto Freccia Tricolore, il dramma del papà della piccola Laura: ‘Cosa avrei potuto fare di diverso’

“Il papà ha ripercorso la scena questa notte un migliaio di volte, cercando di chiedersi cosa avrebbe potuto fare di diverso”. Lo ha raccontato ai cronisti il ​​dottor Maurizio Berardino del Cto parlando della notte trascorsa da Paolo Origliasso nella struttura a causa delle ustioni riportate nel tentativo di estrarre la figlia Laura, 5 anni, dall’auto andata a fuoco dopo lo schianto della Freccia Tricolore a San Francesco al Campo.

Anche la mamma era in uno stato di “angoscia” ed entrambi “sono stati in grado di ricostruire” quanto avvenuto al momento dello schianto della Freccia Tricolore. “Il nostro compito di medici, in quei momenti concitati, era di non farci coinvolgere a livello emotivo e rimanere concentrati, di non farci scappare nulla ma essere anche discreti e delicati. Abbiamo preferito fare un passo indietro” – ha spiegato. Paolo Origliasso è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

La moglie resterà invece ancora al Cto di Torino perché le ustioni che ha riportato (in prevalenza al braccio destro) sono più estese e con ogni probabilità richiederanno un intervento di chirurgia plastica. Su entrambi è stato attivato fin dall’immediatezza, dal servizio di soccorso 118, un supporto di tipo psicologico.

“In casi come questi – ha osservato Maurizio Berardino, capo dipartimento anestesia e rianimazione della Città della Salute – è necessario verificare che non ci siano lesioni più subdole, meno evidenti. Ma gli accertamenti sono stati tranquillizzanti”.