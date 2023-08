Benedetta Cristofani ritrovata a Roma, la ragazzina di 12 anni si era allontanata dal centro estivo

É stata ritrovata Benedetta Cristofani, la ragazzina di 12 anni scomparsa 5 giorni fa da Tarquinia. Secondo quanto si apprende la ragazzina è stata rintracciata a Roma ed è stata portata alla stazione dei carabinieri Cecchignola.

Benedetta Cristofani ritrovata a Roma 5 giorni dopo essersi allontanata da Marina Velca

La ragazzina era scomparsa il 4 agosto a Marina Velca, dove si trovava in vacanza al centro estivo con la casa famiglia. La dodicenne pare si sia allontanata dopo una discussione con gli operatori. La minore è al centro di una disputa tra i genitori per l’affidamento e inizialmente si ipotizzava si fosse recata da parenti e amici.

“Mi hanno detto che è salita con un trolley sul pullman. Di più non so, non ho nemmeno letto la denuncia. È tutto in mano agli inquirenti. Ho paura ma sono fiducioso” – aveva dichiarato Roberto Cristofani, padre di Benedetta.

L’annuncio del papà dopo l’appello dei giorni scorsi

“So che il cellulare era con loro. Secondo me questo cellulare è una fonte di notizie e deve essere in mano alla polizia, ma adesso non so dove sia. Può essere utile per ritrovare mia figlia”. Genitore che, dopo giorni di apprensione, ha riferito che Benedetta Cristofani è stata ritrovata a casa di amici. Sulle tracce della ragazza si erano messi subito gli agenti della questura di Viterbo.