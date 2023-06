Scomparsa Kata a Firenze, la madre riceve telefonata: ‘Ho detto chi l’ha presa’

Nuova svolta nelle ricerche della bambina di 5 anni di origini peruviane, Kata, scomparsa a Firenze sabato 10 giugno. La madre, Katherine Alvarez, ha riferito alla Polizia di aver ricevuta una telefonata da un numero anonimo nel pomeriggio di domenica 11 giugno. “Mi ha detto ho tua figlia”.

Katherine Alvarez sulla scomparsa della figlia: ‘Non va con persone che non conosce’

“È impossibile che lei si perda da sola, ma qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. Ho detto ai carabinieri chi può essere” ha spiegato la madre di Kataleya Chicllo Alvarez al Tg1. Alla domanda del giornalista se si tratti di qualcuno che la bimba conosceva, la donna ha risposto “Sì, forse sì” – spiegando che se la bambina non va con persone che non conosce.

Quando poi il giornalista ha chiesto alla donna cosa vorrebbe dire alla persona su cui ha dei sospetti e di cui ha fatto il nome ai carabinieri, la madre della bambina scomparsa ha risposto: “Che riportino la bambina, che non se la deve prendere con lei, questi problemi sono dei grandi, non dei bambini, non so perché se la sono presa con lei”.

L’appello al Tg1: ‘Che riportino la bambina, questi problemi sono dei grandi’

Dopo oltre un giorno poche sono le certezze e molti i timori. Gli adulti dell’ex Astor, dove vive Kataleya Chicllo Alvarez, l’hanno vista l’ultima volta mentre giocava nel cortile dell’edificio occupato. Le ripetute perquisizioni allo stabile di carabinieri e vigili del fuoco escludono che Kata sia dentro.