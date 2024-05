Scomparso 27 anni fa in Algeria, Omar Bin Orman ritrovato: era stato rinchiuso in una cantina

Sparito 27 anni fa, un uomo è stato ritrovato nella cantina della casa di un vicino. Omar Bin Orman era scomparso nel 1998 a Djelfa, in Algeria, mentre infuriava la guerra civile, tanto che la famiglia pensava fosse tra i 200mila uccisi o i 20mila rapiti negli scontri tra l’esercito e i gruppi islamisti. All’epoca aveva 17 anni.

Il 12 maggio scorso è stato trovato nascosto in un ovile e questo dopo che l’ufficio del pubblico ministero ha ricevuto una denuncia anonima con la quale si sosteneva che Bin Omran si trovava nella casa di uno dei suoi vicini. ”In seguito a questa segnalazione, il procuratore generale ha ordinato alla gendarmeria nazionale di aprire un’indagine approfondita e gli agenti si sono recati nell’abitazione segnalata” – ha riferito un funzionario del tribunale di Djelfa.

Il sospetto, 61 anni, avrebbe tentato di fuggire dalla scena del crimine, ma è stato fermato e arrestato. Il video del salvataggio dell’uomo è stato trasmesso sulle reti algerine. Il filmato sfocato mostra la polizia che si cala in un buco mentre Imran sembra quasi incredulo nel vedere gli agenti dopo aver trascorso parte della sua vita forzatamente lontano da tutti e da tutto. Il presunto rapitore è ora in custodia di polizia.

Lo stesso funzionario ha fatto sapere che le indagini per accertare le circostanze dell’accaduto sono ancora in corso, mentre Bin Omran sta ricevendo cure mediche e psicologiche. L’uomo ha raccontato ai soccorritori di aver visto a volte la sua famiglia dallo scantinato in cui era rinchiuso, rivelando di non essere stato in grado di chiedere aiuto “a causa di un incantesimo che il suo rapitore gli aveva fatto”, hanno riferito i media locali.

La madre del 45enne era mancata nel 2013 senza aver mai saputo cosa fosse successo al figlio, che tutta la famiglia dava per morto. Per 27 anni privati degli affetti più cari ed ora catapultato in un mondo profondamente cambiato e che poco alla volta sta iniziando a conoscere.