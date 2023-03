Scompare nell’Alta Valsassina con il cane: ritrovata auto nel posteggio di Premana

Si è allontanato sabato 25 marzo, insieme all’inseparabile cane Tito, dalla sua abitazione di Ponte Lambro, nel Comasco, e non ha fatto più rientro a casa. L’auto del 54enne, Andrea è il nome di battesimo, è stata ritrovata in un posteggio di Premana, domenica 26 marzo, nell’Alta Valsassina.

L’escursionista 54enne si è allontanato da Ponte Lambro la mattina di sabato 25 marzo

Da alcuni riscontri è emerso che l’escursionista era passato da Civate in direzione montagne lecchesi poco dopo le 10. L’allarme è stato lanciato nella serata di sabato quando i familiari si sono preoccupati per il mancato rientro. Le ricerche sono iniziate, però, diverse ore in quanto inizialmente non c’erano certezze su dove potesse essere visto che il telefonino agganciava una cella nell’altolago di Como e non della provincia di Lecco.

L’ultimo avvistamento a Civate, l’appello dei familiari

Al momento della scomparsa il 54enne indossava un gilet blu, pantaloni aderenti neri, scarpe nere e uno zainetto grigio scuro. Con lui il fedele amico a quattro zampe, di taglia medio/grossa, Tito. I congiunti hanno lanciato un appello: “Chiunque avesse informazioni certa contatti il soccorso alpino Valsassina oppure i carabinieri al numero 112”. Inoltre è possibile contattare il Soccorso Alpino Valsassina al numero 3711205523