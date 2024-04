Scontro frontale fra moto sulla Alghero-Bosa: due morti, chi sono le vittime

Due persone sono morte in uno scontro frontale fra due moto che si è verificato poco dopo le ore 13 nel nord Sardegna, sulla strada provinciale 105, la litoranea che collega Alghero con Bosa, pochi chilometri dopo la spiaggia della Speranza, nel territorio del Comune di Villanova Monteleone.

Nell’incidente sulla Alghero-Bosa sono deceduti Gianluca Valleriani e Riccardo Delrio, ferita 14enne

Le vittime sono Gianluca Valleriani, 67 anni di Stintino, titolare di una azienda, e Riccardo Delrio, 47 anni, di Macomer 47 anni. Nell’incidente è rimasta ferita anche una ragazzina di 14 anni che è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Una terza moto, per evitare le altre due a terra, è finita in cunetta, il motociclista non è rimasto ferito gravemente. Sul posto gli operatori del 118 e la polizia stradale di Sassari per eseguire i rilievi dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La strada provinciale è rimasta a lungo bloccata.