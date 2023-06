Pesaro, scontro mortale per sfuggire ai carabinieri: perde la vita anche giovane mamma

Una giovane mamma ha perso la vita in un terribile schianto avvenuto il pomeriggio di domenica 25 giugno sulla strada Montelabbatese, a pochi chilometri dal centro di Pesaro.

Violento frontale sulla Montelabbatese: muoiono la 32enne Martina Mazza e il 27enne Sultan Ramadani

Martina Mazza, 32enne di Vallefoglia, era al volante di una Fiat 500 L e viaggiava con la sorella e un amico quando si è trovata di fronte la Bmw serie 3 guidata dal 27enne macedone Sultan Ramadani, residente a di Sant’Angelo in Vado. L’uomo era in compagnia di un 27enne albanese e procedeva ad alta velocità dopo aver forzato un blocco autostradale per un controllo.

I carabinieri l’hanno inseguito per tre chilometri poi vista la folle velocità hanno preferito mollare la presa. Nonostante ciò ha proseguito il percorso con il piede pigiato sull’acceleratore e si è scontrato con l’auto della giovane madre dopo un sorpasso azzardo.

Il macedone inseguito dai carabinieri per non essersi fermato all’alt, ferita la sorella della giovane madre

Per lui e per la trentaduenne di Vallefoglia non c’è stato nulla fare. L’impatto è stato così violento che Bmw e Fiat 500 hanno terminato la loro corsa nella scarpata laterale opposta all’altra. La sorella do Martina Mazza, 28 anni, e l’amico sono rimasti feriti mentre il passeggero che viaggiava Sultan Ramadani è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Ancona in gravi condizioni.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari con ambulanze e l’eliambulanza, i vigili urbani e i carabinieri che sono impegnati nella ricostruzione della dinamica del terribile schianto. Al vaglio degli inquirenti anche i motivi che hanno spinto il 27enne macedone a forzare il posto di blocco.