Scontro mortale sulla Cassino-Formia, Graziella Parente muore al rientro dal viaggio di nozze

Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente avvenuto intorno alle 13:00 di sabato 9 settembre sulla superstrada Regionale 630 Cassino-Formia.

Scontro tra moto e auto sulla Cassino-Formia: muore a 31 anni Graziella Parente, gravemente ferito il marito

A scontrarsi una Fiat 500 guidata da una 23enne, ricoverata in stato di choc ma illesa, e una moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiavano Graziella Parente, 31 anni morta sul colpo, e suo marito Francesco Piccolino, 33 anni di Ausonia, ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Sul posto, in una strada più volte teatro di incidenti, i carabinieri della compagnia di Pontecorvo impegnati nei rilievi. Il tratto interessato allo schianto è stato chiuso e il traffico deviato sulle vie secondarie.

La coppia si era sposata a fine luglio ed era rientrata da pochi giorni dal viaggio di nozze in Thailandia

La coppia era rientrata da pochi giorni dal viaggio di nozze che li aveva portati in Thailandia e stava sistemando la casa nuova dove si erano trasferiti per vivere la loro favola d’amore interrottasi prematuramente sulla Cassino-Formia. Avevano celebrato le nozze a fine luglio. Graziella Parente era originaria di Coreno Ausonio.