Pullman con 41 bimbi si scontra con tir nel frusinate: il camionista Enrico Rodia evita il peggio

Enrico Rodia è intervenuto per mettere in sicurezza i bambini

Un bus con a bordo una scolaresca delle elementari di Frosinone si è scontrato con un tir sull’A1 nel tratto tra San Vittore e Caianello, al confine tra Lazio e Campania. Nessuna delle persone a bordo del bus – 41 bambini, 6 maestre, due mamme e due autisti – è rimasta ferita in modo grave.

Lo scontro tra San Vittore Caianiello, i bimbi erano diretti in gita a Salerno

La comitiva era diretta a Salerno per una gita scolastica quando ha impattato contro il mezzo pesante. Sul posto sono intervenute due ambulanze di Cassino per porre i primi soccorsi agli alunni, soprattutto per lo spavento. Sul posto la Polizia Stradale per ricostruire la dinamica ed accertare le responsabilità. Più serie, ma comunque non gravi, le condizioni dell’autista del bus, trasferito in codice giallo all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. In un primo momento era stato anche richiesto l’intervento di un elicottero del 118, poi rientrato.

Ad evitare conseguenze peggiori l’intervento provvidenziale del camionista Enrico Rodia, originario di Serino, che è intervenuto prontamente per evitare che i bimbi, spaventati e disorientati, si mettessero a camminare sulla corsia dell’A1.

L’intervento del camionista Enrico Rodia: ‘I bimbi erano spaventati e disorientati’

“Ho fatto il primo soccorso, noi camionisti siamo obbligati a farlo in caso di incidente, abbiamo un cuore grande. Le ambulanze sono arrivate subito. Poteva finire molto peggio Le maestre erano messe male e così con l’autista abbiamo aiutato a tenere i bambini all’interno della piazzola di sosta. Ho fatto solo il mio dovere” – ha raccontato il camionista avellinese. “Circa dieci bambini avevano graffi e contusioni, mentre una maestra, un’insegnante di circa 40 anni, aveva una brutta ferita a un ginocchio” – ha riferito poi a Fanpage.

Rapido l’intervento dei soccorsi, con la presenza sul posto dei vigili del fuoco, del personale medico dell’Ares 118, degli operatori della società Autostrade per l’Italia e della Polizia Stradale di Cassino, che ha eseguito i rilievi e gestito la viabilità. Il tratto interessato ha subito forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Nessuno dei feriti è grave, lo spavento dei genitori

I genitori degli alunni sono stati radunati nell’area di sosta Varlese dove si è attivata, grazie all’Ares 118 presente con una decina di mezzi e medici e infermieri, una rete di assistenza e informazione in attesa di ricevere aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dei bambini, tutti comunque affidati alle cure del personale sanitario e in buone condizioni generali.